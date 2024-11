Inicijativu Erdoana na embargo i izolaciju Izraela podržale najmanje 52 članica UN-a

Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan), turski predsjednik, pozvao je na uvođenje embarga na oružje Izraelu i prekid trgovinskih odnosa.

- Izraelski cilj je nastaniti se u Gazi, eliminirati palestinsku zajednicu na Zapadnoj obali i na kraju pripojiti tu teritoriju. To je mjesto gdje Izrael želi ići. Moramo to spriječiti. Dok samo šačica zapadnih zemalja podržava Izrael vojno, politički, ekonomski i moralno, neadekvatna reakcija muslimanskih zemalja dovela je do ove situacije - kazao je turski čelnik.

- Ključno je da nastavimo koordinirati naše inicijative i poduzmemo odlučne mjere protiv onih koji stoje iza genocida u Palestini, najvažnije je da uvedemo embargo na oružje, zaustavimo trgovinu i izoliramo Izrael - navodi televizijska stanica TRT Haber riječi Erdoana.

Erdoan je podsjetio da su inicijativu njegove zemlje podržale 52 članice Ujedinjenih nacija i dvije međunarodne organizacije.

- Moramo pozvati što više zemalja, posebno članica UN-a, da se pridruže postupku za genocid koji je Južna Afrika pokrenula protiv Izraela pred Međunarodnim sudom. Spremni smo provesti sve da Netanjahuova vlada plaća cijenu za okupaciju palestinskih teritorija - izjavio je Erdoan.