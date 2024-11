Grejs Keli: 95. godišnjica rođenja holivudske dive i monegaške princeze

1919. - Engleski piloti Ros i Kejt Smit (Ross i Keith Smith) poletjeli iz Haunsloua kod Londona na prvi let od Velike Britanije do Australije. U australski grad Darvin sletjeli su 13. decembra 1919. godine.

Rođen Frano Lasić, hrvatski glumac i pjevač

1954. - Rođen Frano Lasić, hrvatski glumac i pjevač. Do danas je igrao u više od 55 filmova s područja naše regije. Najzapaženiju ulogu ostvario je u filmu “Kiklop” reditelja Antuna Vrdoljaka iz 1982., koji je rađen prema romanu hrvatskog književnika Ranka Marinkovića. Početkom 2000-ih, igrao je u telenovelama "Villa Maria", "Obični ljudi", "Dolina sunca" i "Zabranjena ljubav". Također, igrao je i u serijama ”Selo gori a baba se češlja”, ”Budva na pjenu od mora”, ”Bitange i princeze”, ”Beležnica profesora Miškovića”. Ostvario je i kratku ali zapaženu muzičku karijeru. Godine 1983., na Splitskom festivalu izveo je pjesmu Đele Jusića “Zagrljeni” koja je postala veliki hit, a njegova pjesma „Volim te, budalo mala“ bila je pobjednica Zagrebfesta.

1955. - Umro je hrvatski pjesnik Augustin Tin Ujević, koji je svojom lirikom, ali i boemskim životom obilježio period između dva svjetska rata u jugoslavenskoj književnosti ("Lelek sebra“, „Kolajna“, „Žedan kamen na studencu"). U Sarajevu je živio od 1930. do 1937. godine, gdje je objavio dvije zbirke pjesama "Auto na korzu" i "Ojađeno zvono". Od 1937. do 1940. godine živio je u Splitu, a potom do smrti u Zagrebu. Godine 1950., objavljena mu je zbirka "Rukovet", a 1954. lirska zbirka "Žedan kamen na studencu".

1961. - Rođena rumunska gimnastičarka Nađa Komaneči, koja je za jednu vježbu na Olimpijskim igrama u Montrealu, 1976. godine, prva u historiji gimnastike, dobila najvišu moguću ocjenu 10.

1982. - En Džeklin Hatavej (Anne Jacqueline Hathaway), američka glumica koja je 2015. godine bila jedna od najplaćenijih glumica u Holivudu, rođena je na današnji dan. Dobitnica je brojnih glumačkih nagrada, među kojima su i prestižne Oskar, Emi i Zlatni globus.