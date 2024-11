Kršenje protokola: Melania Tramp navodno odbila ponudu da se sastane sa Džil Bajden

Trenutni predsjednik SAD-a Džo Bajden (Joe Biden) i novoizabrani Donald Tramp (Trump), trebali bi održati protokolarni sastanak u Bijeloj kući u srijedu. Svi su se nadali da će proći bez tenzija, međutim, čini se da ipak neće biti tako.

Odbila ponudu

Prema informacijama do kojih je došao New York Post, list blizak Donaldu Trampu, Melania Tramp navodno je odbila ponudu da se, dok Bajden bude razgovarao s Trampom, sastane sa njegovom suprugom Džil (Jill) na tradicionalnom čaju koji se organizira povodom ovakvih razgovora.

Kako se navodi, na ovaj potez Melania se odlučila zbog toga što je Bajdenova administracija, u okviru istraga o Trampu, naredila i pretres njenih stvari u rezidenciji u Mar-a-Lagu.

- Ona ne ide. Muž Džil Bajden je ovlastio FBI da njuška po njenoj fioci za donje rublje. Bajdeni su odvratni. Džil nije neko koga bi Melania trebala upoznati - rekao je izvor za New York Post.

Neprijatne stvari

U prvom Trampovom mandatu, Melania je prisustvovala tradicionalnom prijemu u Bijeloj kući koji je tada organizovao predsjednik Barak Obama (Barack). Tada se Trampova supruga sastala sa Mišel Obamom (Michelle).

Inače, Melania je i ranije komentirala raciju koju je sproveo FBI u njihovoj vili na Floridi te je rekla kako joj je to zasmetalo.

- Da, to me naljutilo. To je upad u privatnost. Kada smo se vratili, vidjela sam neprijatne stvari koje niko ne želi da vidi. Čovjek se u tom trenutku naljuti jer niko ne bi trebao da trpi takvo ponašanje - rekla je Melania u intervjuu za Fox u septembru.