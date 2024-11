Rusi na državnoj televiziji ismijavali Trampa: Pokazali i Melanijine gole fotografije

Na ruskoj televiziji Rossija 1, propagandisti kroz svoje emisije ismijavaju novog predsjednika SAD-a Donalda Trampa (Trump), ali se nisu zadržali na njemu, nego su u sve uvukli i prvu damu, Melaniju Tramp. U jednoj od emisija, politički analitičar Dmitrij Jestafjev, posebno se pozabavio Trampovim planom da za 24 sata okonča rat u Ukrajini.

Jednostavan i površan

Prema njegovim riječima, SAD nije u poziciji moći, jer tu poziciju ima Rusija. U drugoj emisiji propagandist Jevgenij Popov prikazao je kompilaciju fotografija nage Melanie Tramp, koje je bivša i buduća prva dama SAD-a snimila u mladosti kao manekenka.

- Kada govori neki američki političar, kandidat za predsjednika, njihov svijet je jednostavan i površan - Završit ću rat za 24 sata. Rastrgat ću oblake rukama. Pucnem prstima i svi se uplaše i pobjegnu - počeo je Jestafjev u emisiji koju vodi istaknuti kremaljski propagandist Vladimir Solovjov.

Ruski propagandist je dalje priznao da je Tramp "dobar momak," ali je istovremeno rekao da sa sobom nosi probleme i da nije pretjerano pametan.

- Stalno ponavlja kako će sklopiti mir s Rusijom iz pozicije moći. Reći ću vam nešto. To je gorka istina iz perspektive američkog predsjednika. Sada je spreman razgovarati s nama, ali dok je bio predsjednik, nije želio ni spomenuti Ukrajinu - izjavio je politički analitičar.

Prema Jestafjevu, Tramp želi razgovarati s Rusijom samo zato što Sjedinjene Države trenutno nisu u poziciji moći. On smatra da je Rusija u snažnijoj poziciji, što se vidi i na bojnom polju, ali i po pitanju ekonomije i očuvanja unutrašnje stabilnosti.

- U odnosima s SAD-om zauzeli smo snažnu poziciju. Sada je naravno spreman razgovarati s nama. Da bi se doveo u poziciju moći, mora nešto poduzeti. Vidjet ćemo šta novoizabrani američki predsjednik može učiniti. Tramp želi smanjiti prisutnost u NATO-u. U redu, mi smo spremni - zaključio je Jestafjev.

Prekid borbi

Tramp već duže vrijeme govori kako bi rat u Ukrajini, koji je 24. februara 2022. pokrenula agresija Rusije, mogao zaustaviti za 24 sata. Nikada nije rekao kako bi to postigao. Međutim, iz okruženja novoizabranog predsjednika stižu naznake da njegov plan uključuje prekid borbi na sadašnjoj liniji fronta. The Washington Post navodi da je Tramp već razgovarao s Putinom, iako je Kremlj to brzo demantovao.

Pored Solovjova, Trump je bio tema i u emisiji propagandnog bračnog para Olge Skabajeve i Jevgenija Popova. Popov je podsjetio na manekensku karijeru buduće prve dame SAD-a, Melanie Tramp.

- Ovako je izgledala Melania 2000. godine. Pogledajte. Na naslovnici sjajnog časopisa Gentlemen’s Quarterly (GQ) leži buduća prva dama gola na životinjskoj koži - komentirao je Popov fotografiju staru 24 godine u najgledanijem terminu na kanalu Rossija 1.

- U samom časopisu nalaze se erotske fotografije Melanie kod privatnog aviona i u njegovoj unutrašnjosti. Na jednoj fotografiji manekenka leži samo u donjem rublju na plavom tepihu sa simbolom američkog državnog grba. Kao da je uredništvo časopisa već tada znalo nešto o njenoj budućnosti - rekao je Popov sa širokim osmijehom, dok ga je supruga podržavala.

Igre moći

Ni Tramp ni njegova supruga nisu se za sada oglasili o emitiranju na ruskoj državnoj televiziji. Međutim, neki mediji su to primijetili, a ukrajinski list The Kyiv Post naveo je da bi ovo moglo biti "pokretanje kremaljskih igara moći".

Novoizabrani američki predsjednik već dugo govori o tome kako ima dobre odnose s ruskim liderom Vladimirom Putinom. Ranije ga je čak nazvao prijateljem. Kako navodi ukrajinski list, gole fotografije su prikazane "vjerovatno uz Putinov pristanak" i nije tajna da Kremlj kontroliše ruske medije.

- Kremlj koristi Melaniju kako bi Trampu objasnio da ruska moć ima mnoge oblike i da se ne boji lično napasti novoizabranog predsjednika kako bi ostvario svoje ciljeve. Putin nastoji pripremiti teren za povratak svog saveznika (Trumpa) u Bijelu kuću pod ruskim uslovima - komentira The Kyiv Post o emitiranim snimcima, o čemu su izvijestili i mediji kao što su The Mirror i Newsweek.

Melania Tramp, rođena kao Melanija Knavs, rođena je u Sloveniji, tadašnjoj Jugoslaviji. Manekensku karijeru započela je u svojoj domovini sa 16 godina. Kasnije je promijenila pravopis svog imena u Melania Knauss i počela putovati u Pariz i Milano, gdje je pokušavala ostvariti karijeru manekenke.

Angažirao ju je Paolo Zampolli, italijanski biznismen sa sjedištem u New Yorku, koji joj je osigurao posao manekenke u SAD-u. Zampolli ju je 1998. predstavio Donaldu Trampu, koji ju je sedam godina kasnije oženio.