Brojne reakcije na Trampov izbor novog šefa Pentagona: "Ko je, zaboga, ovaj tip?"

List Politico prenosi reakcije koje obiluju iznenađenošću i protivljenjem među profesionalcima u oblasti odbrane nakon odluke novoizabranog američkog predsjednika da na visoku odbrambenu funkciju postavi nekoga sa koga se ocjenjuje da nema potrebno iskustvo.

Iznenadno saopćena odluka Donalda Trampa u utorak uvečer da postavi konzervativnog komentatora i televizijskog voditelja za šefa Pentagona šokirala je Vašington, budući da su mnogi očekivali kandidata sa bogatim iskustvom u zakonodavstvu ili u oblasti odbrambene politike.

Zvaničnici zaduženi za nacionalnu bezbjednost i analitičari za odbranu već su očekivali iznenađenja od Trampa, naročito nakon što su iskusili njegov prvi mandat. Međutim, čak i po tim standardima, kažu da je najava da će voditelj Fox Newsa i odlikovani veteran Pit Hegset preuzeti tu ulogu, došla potpuno neočekivano.

Cijeni lojalnost

- (Tramp) najviše cijeni lojalnost - rekao je Erik Edelman, koji je bio najviši zvaničnik za politiku Pentagona tokom Bušove administracije, u intervjuu. „Izgleda da je jedan od glavnih kriterijuma to koliko ljudi brane Donalda Trampa na televiziji“.

Jedan komentar bio je direktniji. „Ko je, zaboga, ovaj tip?“ rekao je lobista iz odbrambene industrije kojem je data anonimnost kako bi mogao iskreno da iznese svoje mišljenje. Lobista je rekao da su se nadali „osobi koja zapravo ima značajno iskustvo u oblasti odbrane. To bi bio dobar početak“.

Ovaj izbor će malo pomoći da se stišaju strahovi unutar Pentagona i šire da Tramp, koji se sukobljavao sa svojim sekretarima za odbranu, ovog puta planira da postavi lojalistu koji će bez pogovora sprovoditi njegove politike. Retorika sa Trampove kampanje izazvala je strahove da bi njegov drugi mandat mogao donijeti brze i razdorne promjene u Pentagonu.

Trampov povratak očekuje se sa kolektivnim odbacivanjem Bajdenovih politika, što vjerovatno uključuje vraćanje zabrane za transrodne trupe, okončanje politike putovanja zbog abortusa, ponovnu raspravu o bazama koje nose imena konfederativnih ličnosti, smanjenje programa za različitost, kao i korišćenje trupa na američkom tlu u slučajevima građanskih nemira i protiv političkih protivnika.

Pred kraj svog prvog mandata, Tramp je takođe naredio povlačenje hiljada američkih trupa iz Njemačke, što Pentagon nije uspio da realizuje u kratkom vremenskom roku koji mu je ostao.

Negativne reakcije

Hegsetov izbor odmah je naišao na negativne reakcije od strane lidera veteranskih grupa koji su mu se protivili kada je bio predložen za sekretara za veterane tokom Trampovog prvog mandata. On je bivši izvršni direktor organizacije „Vets for Freedom” i bivši izvršni direktor grupe „Concerned Veterans for America” — organizacije koja se zalaže za privatizaciju zdravstvene zaštite za veterane i koju su finansirala braća Koch.

- Hegset je bez sumnje najmanje kvalifikovan kandidat za sekretara odbrane u američkoj istoriji. I najotvorenije politički nastrojen. Spremi se, Ameriko“, napisao je Pol Rikof, osnivač organizacije „Independent Veterans of America - u objavi na X-u u utorak uvečer.

Rikof je rekao da je vjerovao da će Hegset — „veoma efektan i žestok medijski, kulturni i politički ratnik za MAGA pokret. I izuzetno lojalan i pouzdan u očima Trampa” — biti Trampov izbor za šefa osoblja ili sekretara za medije.

- Vrlo tipično za Trampa - rekao je drugi lobista iz oblasti odbrane. „Siguran sam da su ga provjerili“.

Tokom prve Trampove administracije, Hegset je igrao ključnu ulogu u nekoliko situacija u kojima se Tramp umiješao u vojni pravosudni sistem kako bi pomilovao vojnike osuđene za ratne zločine.

Ovaj izbor garantuje da će njegovo saslušanje za potvrdu u Senatu biti obavezno praćenje na televiziji, gdje će borbeni televizijski voditelj, naviknut na sukobe po pitanjima nacionalne bezbjednosti i kulturnih ratova, stati pred Senatski odbor za oružane snage, gdje ga čekaju i prijateljski nastrojeni saveznici, ali i neprijateljski raspoloženi ispitivači, spremni za svoje trenutke pohvale ili kritike prema predsjednikovom izboru.

- Najgluplja fraza na planeti Zemlji u vojsci je "naša različitost je naša snaga" - rekao je Hegset na podcastu ovog mjeseca.

U strahu da bi Tramp mogao iskoristiti svoje ovlašćenje kao vrhovni komandant da otjera najviše generale ili civilne službenike, politizujući Ministarstvo odbrane, Trampov izbor za šefa Pentagona je izričito potvrdio da bi mogao da cilja vojne lidere, uključujući predsjedavajućeg Združenih šefova Generalštaba generala Čarlsa K. Brauna, u pokušaju da ukloni programe različitosti i inkluzije iz agencije.

- Prvo, morate da otpustite predsjedavajućeg Združenih šefova - rekao je Hegset kada ga je domaćin podcasta Šon Rajan pitao o reformama u vojsci. „Svaki general koji je bio uključen, svaki general, admiral, bilo ko, ko je bio uključen u bilo koju od DEI/’woke’ gluposti mora da ide“.

Procjena prioriteta

Hegset je u nastupu na Foxu ove godine pozvao na temeljnu promjenu prioriteta američke vojske, upozoravajući da trenutni fokus na različitost i inkluzivnost slabi odbranu Amerike.

- Ove ideologije, politička korektnost, ušle su u redove — a generali i lideri nijesu ustali i rekli: Ne, mi treba da budemo fokusirani samo na spremnost, meritokratiju i smrtonosnost“, rekao je Hegset.

Na Kapitol hilu, zakonodavci su bili iznenađeni Trampovim izborom za Pentagon. Senator Majk Raunds, senior član Senatskog odbora za oružane snage, rekao je da trenutno daje Hegsetu benefit sumnje.

- Neću biti negativan sada, jer želim da saznam više o njegovoj karijeri i njegovom pristupu ovoj temi. On će proći kroz redovan proces - rekao je Raunds. „Ali do sada je [Tramp] uradio odličan posao birajući ljude koji odgovaraju modelu koji želi za različite sektore.

- Bio sam iznenađen kada su rekli da je on kandidat za ovo - rekao je Raunds o Hegsetu. „Tako da želim da se vratim i pogledam njegovu biografiju i postavim mu pitanja“.

Jedan senator je predvidio da će Hegset „proći potvrdu u Senatu bez problema“.

Najveći demokrat u Komitetu za oružane snage Predstavničkog doma, predstavnik Adam Smit iz Vašingtona, izrazio je zabrinutost da Hegset nema iskustva u suočavanju sa birokratskim aparatom Pentagona.

- Moram da priznam da nisam znao ko je on do prije 20 minuta - rekao je Smit novinarima. „I sigurno nema nikakvo iskustvo u vezi sa politikom Ministarstva odbrane“.

Također je rekao da je zabrinut zbog izbora za šefa Pentagona koji nema opsežne veze sa saveznicima u vrijeme kada SAD imaju „mnogo gvozdenih u vatri” u Aziji, Evropi i na Bliskom istoku.

- Ne vidim nikakve dokaze da ova osoba ima ikakve veze sa našim partnerima u inostranstvu - rekao je Smit. „Kako će on da funkcioniše kada bude radio na različitim koalicijama koje imamo?“

Služio u Iraku i Afganistanu

Republikanski predstavnik Majk Volc, veteran Nacionalne garde, koji napušta svoje mjesto u Kongresu Floride kako bi postao Trampov savjetnik za nacionalnu bezbjednost, postavio je na društvenim mrežama da „Pentagon treba stvarnu reformu, i dobija lidera koji ima hrabrosti da to ostvari“.

Hegset je diplomirao na Prinstonu, a potom se pridružio Nacionalnoj gardi. Služio je u Iraku i Afganistanu, gdje je dobio dva Bronze Stars priznanja.

Jedan stručnjak je rekao da je očekivao da Tramp izabere nekog sa iskustvom u odbrambenoj politici.

- Mislim da je ovo iznenađujući izbor, neko ko je televizijska ličnost, dok je cijela retorika od Trampa i drugih takva da se svijet raspada, a vi birate osobu koja nije nužno najiskusnija - rekao je Maks Bergman, bivši zvaničnik iz Obamine administracije, sada angažovan u Centru za strateške i međunarodne studije.

- Šokantno je, zapravo, eufemizam za ovaj izbor za sekretara odbrane. Zbog ovoga želite da Senat pažljivo pregleda nominacije kako bi se osiguralo da je ta osoba zaista kvalifikovana - dodao je Bergman.

- Vau! Trampov izbor Pita Hegseta je najgluplja i najpredvidljivija stvar - objavio je bivši republikanski poslanik Adam Kinzinger, čest Trampov kritičar, na društvenim mrežama.