Analitičari o mogućim potezima Trampa: Ukrajinu čekaju smanjivanje pomoći i pregovori o miru

Pobjeda Donalda Trampa (Trump) na predsjedničkim izborima u SAD-u otvorila je niz pitanja, a ono koje izaziva najviše pažnje ne samo u Ukrajini, već i Evropi, je kako će se postaviti prema ruskoj agresiji na ovu zemlju. Posebno brinu najave o obustavljanju vojne pomoći Ukrajini i postizanju mirovnog rješenja u kojem bi okupirani dijelovi zemlje bili prepušteni Ruskoj Federaciji.

Vojni analitičar Antonio Prlenda kaže da će Tramp sigurno smanjiti besplatnu pomoć Ukrajini, koja će sve više ovisiti o pomoći u oružju od zemalja EU, koje ni same nisu sigurne hoće li se i koliko dugo moći nositi s takvim izazovom.

- Tramp će u kontaktima s Putinom i Zelenskim sigurno pokušati ispitati kolike su mogućnosti za zaleđivanje sukoba i postizanja kakvog - takvog prekida ratnih djelovanja. Možemo očekivati da bi mu eventualni pregovori u tom smjeru bili nešto lakši s Putinom, nego sa Zelenskim, jer bi nagli prekid rata značio i neizvjesno oslobađanje ukrajinskog teritorija kojeg je zauzela Rusija. Ukrajinci će nastaviti s akcijama kojima izravno, na različite načine, napadaju ili ugrožavaju ruski teritorij i gradove. U iščekivanju pregovora koje bi inicirao Tramp, Zelenskom je u interesu da uz dio Kurske oblasti zauzme još koji dio Rusije, ne bi li mu pregovaračka pozicija ojačala, jer puno je lakše trgovati s tuđim teritorijem, nego sa svojim – kaže Prlenda.

Vojni analitičar Hamza Višća ne vjeruje da će Tramp po svaku cijenu nastojati zaustaviti rat, već će u kontaktima sa Putinom najprije dogovoriti prekid borbi i početak pregovora. Trajno rješenje mora biti rezultat ozbiljnije i šire mirovne konferencije.

- To bi moralo tako biti i da je Kamala Haris pobijedila na izborima. Nije to nešto što se može puno promijeniti. Sada, kad je posvećen isključivo vršenju dužnosti predsjednika, Tramp će pokušati postići rješenje koje bi ga oslobodilo, da može ozbiljno da se bavi Kinom i sigurnošću Azijsko – Pacifičkog regiona, jer je to njemu najveći izazov. Evropi i NATO-u će vjerovatno prepustiti rješavanje odnosa sa Rusijom. Do tada Tramp će Ukrajini pokušati da nametne da se odrekne Krima, a da se o povratu teritorije, okupirane od 2022. do danas, da raspraviti, uz odgovarajuće promjene unutar Ukrajine u korist ruske zajednice – ističe Višća.