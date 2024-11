Donald Tramp o Masku: "Ne želi da ide kući, ne mogu ga se riješiti"

Zbog velikog utjecaja Ilona Maska (Elon Musk), Donald Tramp (Trump) se našalio da ga se "ne može riješiti".

Novi odjel

Tramp je u utorak proglasio Maska supredsjedavajućim novog Odjela za vladinu efikasnost, a izvršni direktor Tesle i SpaceXa vodi agenciju zajedno s Vivekom Ramasvamijem (Ramaswamy). Agencija će djelovati "izvan vlade", izjavio je novoizabrani predsjednik.

A u srijedu je Tramp priznao trenutni dobar položaj utjecajnog milijardera tokom sastanka s republikanskim čelnicima u Washingtonu DC

- Ilon ne želi da ide kući. Ne mogu ga se riješiti, barem dok mi se ne počne manje sviđati - kazao je Tramp na sastanku s republikancima iz Zastupničkog doma.

Mask je stalno prisutan uz Trampa dok se sprema preuzeti Bijelu kuću u januaru i uložio je milione dolara svog bogatstva u Trampovu kampanju za reizbor.

Izvještaj pokazuju da je Mask provodio "gotovo svaki dan" s Trampom na njegovom imanju Mar-a-Lago u Floridi. Čak se pridružio Trampovoj igri golfa sa njegovom unukom, 17-godišnjom Kai Tramp. Milijarder je također sudjelovao u razgovorima sa svjetskim čelnicima, uključujući Trampov razgovor s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Zbunjeni i uznemireni

Iskusna novinarka Kara Swisher rekla je za CNN u nedjelju ujutro da su Trumpovi insajderi zbunjeni i uznemireni razmjerom Maskova utjecaja.

- On se definitivno ubacuje sve vrijeme, to je njegov stil. Zato se odjednom pojavio tamo kao gost koji ne želi otići. Čula sam od Trampovih ljudi kako me zovu i govore, 'oh, wow, ovo je čudno'. I ja mislim da, jest, vidjet ćeš još mnogo toga - kazala je ona.

Milijarder je osnovao pro-Tramp America PAC i čak pokrenuo dnevnu lutriju prošlog mjeseca koja je dodijelila milion dolara ljudima koji potpišu peticiju za podršku pravima Prvog i Drugog amandmana.