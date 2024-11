Putin razmatra napade na još četiri evropske zemlje: Poznate potencijalne naredne mete

Ruski predsjednik Vladimir Putin mogao bi napasti još četiri evropske zemlje kada završi rat u Ukrajini, tvrdi stručnjak za odbranu Nikolas Dramon (Nicholas Drummond) u razgovoru za "Daily Express".

Rat u Ukrajini ulazi u treću godinu, a sve češće su prisutne tvrdnje kako Putin želi obnoviti ruski imperijalni uticaj. Zbog toga su, tvrdi Dramon, potencijalne mete Estonija, Litvanija, Latvija i Moldavija.

Smatra da ne bi došlo do iznenadnog napada jer je rat u Ukrajini ozbiljno iscrpio ruske resurse, kako materijalne, tako i ljudske.

- Putin je vrlo opasan čovjek koji želi da Rusija ponovo postane supersila. Mislim da neće krenuti odmah na baltičke države, ali postoji šansa da to ipak učini - izjavio je Dramon za "Daily Express".

On je dodao kako bi napad na baltičke zemlje, inače članice NATO-a, automatski aktivirao član 5 Alijanse prema kojim bi to bio napad na sve članice, što bi dovelo do ozbiljne eskalacije sukoba između Rusiej i NATO-a.

Dramon navodi kako je Moldavija posebno primamljiva Putinu jer ima jaku historijsku i političku vezu s Moskvom.

Osim toga, drugi eksperti smatraju da bi Putin mogao pokušati ostvariti strateški uticaj u Africi. Putinova želja za jačanjem ruskog uticaja može se proširiti van tradicionalnih granica Evrope, u skladu sa sve većim geopolitičkim ambicijama koje su se već pokazale kroz vojne aktivnosti u Siriji i saradnju sa nekim afričkim državama.