Zelenski optimističan: Promjena politike u Americi sugeriše kraj rata, Putin ne želi mir

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da imajući u vidu politiku novoizabranog predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump), vjeruje da će rat u Ukrajini uskoro biti završen.

- Niko ne želi mir kao mi. Promjena politike Sjedinjenih Američkih Država sugeriše da će, po mom mišljenju, rat biti završen. Ne znam kako. Naš zadatak je da odbranimo jaku poziciju. Važan nam je pravedan mir, da nema osjećaja da smo izgubili najbolje zbog nepravde koja nam je nametnuta... Mislim da će se rat završiti... Ne postoji tačan datum, ali sa politikom tima koji će sada voditi Bijelu kuću, rat će se prije završiti. Ovo je njihov pristup, obećanje njihovom društvu - istakao je Zelenski u intervjuu za javni servis Suspilne, povodom stogodišnjice ukrajinskog radija.

Dobar razgovor s Trampom

On je rekao da je imao sa Trampom veoma dobar razgovor i da mu je čestitao na pobjedi, kao i da mu je novoizabrani predsjednik rekao da "želi da prekine rat i da pomogne".

- I on je na strani podrške Ukrajini, cijeni našu snagu, integritet i hrabrost. Odnosno, atmosfera u našim razgovorima je do sada bila dobra", rekao je Zelenski i dodao da će kao predsjednik Ukrajine, "ozbiljno razgovarati samo sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država".

Zelenski je ocijenio da ruski predsjednik Vladimir Putin ne želi mir u Ukrajini, ali može da sjedne za pregovarački sto uz učešće svjetskih lidera, jer bi to, kako je naveo, značilo kraj njegove političke izolacije.

- Mislim da Putin ne želi mir. Ali to ne znači da on ne želi da sjedne za pregovarački sto sa nekim od lidera. Za njega bi to bio kraj političke izolacije. Za njega je korisno da sjedne i razgovara, ali ne i da pregovara... Njemu je od koristi da se dogovori o nekim uslovima naše kapitulacije. Ali ko je on... To niko neće dozvoliti - naglasio je Zelenski.

Na pitanje o ukrajinskim "crvenim linijama" u pregovorima, Zelenski je rekao da će o tome otvoreno govoriti kada na sastanku sa Trampom čuje detaljnu liniju plana koji se trenutno priprema.

Prema njegovim riječima, u trenutnoj situaciji pregovori sa Putinom bi značili gubljenje statusa Ukrajine na startu.

- Kakvi mogu biti pregovori sa ubicom? Ako razgovaramo sa Putinom u uslovima u kojima se sada nalazimo, kada nismo ojačani nekim bitnim elementima, to je gubljenje statusa Ukrajine na startu. U slaboj poziciji, u ovim pregovorima nema šta da se radi - rekao je predsjednik Ukrajine.

On je dodao da je važan stav SAD i predsjednika Trampa prema Ukrajini.

- Amerika mora da zadrži stav da je Rusija agresor, da je narušila naš teritorijalni integritet, međunarodno pravo. Ovo je jedna od tačaka koja je važna za svaku pregovaračku platformu. A trebalo bi da ima i elemenata našeg Plana pobjede. Za nas je pobjeda jaka Ukrajina - istakao je Zelenski.

Kako je naveo, u pregovorima sa Trampom, aktuelnim predsjednikom SAD Džoom Bajdenom (Joe Biden) i evropskim liderima, Ukrajina je dokazala da retorika "sjedi i slušaj" ne funkcioniše.

Radi se o jednakosti

- Ovako treba da se odnosimo prema svakoj zemlji – sa poštovanjem. Ovdje se radi o jednakosti - o jednoj od onih vrijednosti za koje se borimo - dodao je.

Govoreći o pomoći, Zelenski je zahvalio SAD na "dvopartijskoj podršci" i podsjetio da su i demokrate i republikanci glasali za "ukupno 175 ili 177 milijardi dolara za pomoć ove ili one vrste".

- Da me pitate koliko smo dobili od toga, ne bih ulazio u detalje, samo bih rekao: pola nismo dobili. Ovo je važan element kada govorimo o tome kako i ko nam pomaže. Vjerujem da je Evropa ništa manje nije pomogla. Ali moramo biti iskreni... Oružje je stiglo, a SAD su povećale proizvodnju, svoja skladišta i moć svoje vojske. Na primjeru drugog naroda stekli su iskustvo za sebe. I Evropljani također - ocijenio je ukrajinski lider.

On je poručio da je najvažniji zadatak trenutno očuvanje jedinstva između Evrope i Sjedinjenih Američkih Država.

- Jer ako se promijeni američka politika, promijeniće se i snaga jedinstva u Evropi. Da li će to utjecati na povećanje beneficija? Ne, to može uticati samo na njihovo smanjenje - zaključio je Zelenski, prenosi Tanjug.