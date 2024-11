Zajednički pakt SAD, Ujedinjenog Kraljevstva i Australije: Testiranje hipersoničnog oružja

Zajednički pakt o razvoju i testiranju hipersoničnog oružja SAD započinje s Ujedinjenim Kraljevstvom i Australijom, a sve veći ticaj i značaj ovog oružja je intenzivirao napore Sjedinjenih Država ka stvaranju zajedničkog pakta koji bi bio usmjeren na partnerski pristup ovoj tehnologiji.

Informaciju o zajedničkom paktu potvrdio je Pentagon jučer, a sporazum je usmjeren na poboljšanje objekata i razmjenu informacija u tri zemlje.

Šest trilateralnih kampanja

Partnerstvo nazvano Hypersonic Flight Test and Experimentation projekat, ili HyFliTE integrisati će do šest trilateralnih kampanja za testiranja hipersoničnih letova koje će se održati do 2028. godine.

- Povećavamo našu kolektivnu sposobnost da razvijemo i isporučimo ofanzivne i defanzivne hipersonične tehnologije kroz robusnu seriju trilateralnih testova i eksperimenata koji će ubrzati razvoj hipersoničnih koncepata i kritičnih tehnologija za omogućavanje - kazala je podsekretaRICAodbrane za istraživanje i inženjering Hajdi Šju (Heidi Shyu).

AUKUS je sporazum koji spada u drugi stub trilateralnog odbrambenog pakta. Naime, on je fokusiran na razmjenu tehnologije i napredni razvoj sposobnosti.

Niz zajedničkih vježbi i izazova Pentagon je najavio prošle godine s ciljem poticanja saradnje u oblastima kao što su autonomna oružja i elektronsko ratovanje.

Najava ne nudi detalje o nadolazećim testnim kampanjama, ali napominje da će se ti napori finansirati iz fonda od 252 miliona američkih dolara.

Prethodni testovi

HyFliTE će se nadovezati na prethodne testove između SAD-a i Australije, koji zajedno provode hipersonična istraživanja više od 15 godina, a kroz program su istraživali buduće dizajne oružja i podsistema velike brzine i sproveli niz letnih testova.

Cilj programa je bilo razviti preciznu udarnu raketu od 5 Maha, pokretanu scramjet motorom, a koji bi nosio taktički borbeni avion.