Puljić: Od Trampove administracije može se "očekivati nešto neočekivano"

Svijet od nove američke administracije republikanca Donalda Trampa (Trump), kada preuzme vlast 20. januara naredne godine, može očekivati "nešto neočekivano", prije svega na zbivanja unutar Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je u razgovoru za Fenu u Vašingtonu (Washington) šef Biroa Al Jazeere u američkoj prijestonici, poznati bh. novinar Ivica Puljić.

Puljić je to rekao Feni tokom svečanog prijema u Nacionalnom press klubu koji je organizirala Transatlantska mreža lidera (TLN) u sklopu održavanja četvrte godišnje konferencije i dodjele nagrada za medijske slobode.

Sve ono što se govorilo prije samih izbora, kaže Puljić, ne mora biti baš tako poslije.

- Međutim, ako se obistini 50 posto onoga što su govorili Trump i njegovi saveznici, onda se ne piše dobro ovoj zemlji, a i svijetu. A ovo je najjača zemlja na svijetu koja ima najveći uticaj – rekao je on.

Migrantska politika

Po nekim naznakama, na primjer oko protjerivanja nelegalnih migranata, kojih po njihovim rocjenama ima oko 20 miliona, Trump je govorio da će ih sve protjerati. Međutim, kada su shvatili da će im godišnje trebati 88 milijardi za to, sad su malo reterirali i već vidimo izjave da će protjerti kriminalce i one koji imaju policijski dosije...

- Dakle već malo reteriraju, što ne znači da se neće vratiti originalnom planu. To nikad ne znate – kaže Puljić.

Sa druge strane, dosadašnji izbor članova budućeg Trampovog kabineta pokazuje da zemlja ide potpuno u desno, te da je riječ o lojalistima, ne toliko sposobnim ljudima, nego onima koji su lojalni Trumpu, smatra on.

Lojalni ljudi

Navodi da je Tramp sam govorio, nakon što je izgubio izbore 2020. godine da mu sad trebaju lojalni ljudi, umjesto onih u prvom mandatu koji su sada svi bili protiv njega jer su "vidjeli ko je i šta je".

- Imate jednog čovjeka koji je kandidat za ministra pravosuđa, Meta Geca (Matta Gaetz), koji se i sam nalazi na meti pravosudnih organa ili etičkih odbora u Kongresu ili Ministarstvu pravosuđa zbog toga što je optužen da je uzimao drogu ili imao seks a maloljtnicama, a koji je do ostavku u Kongresu samo par dana prije nego što je trebao izaći izvještaj Etičkog odbora Kongresa – rekao je Puljić.

"Ne ide na dobro"

Također tu je i kandidat za ministra odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) koji je mlad i koji nema nikakvo iskustvo, koji je protiv bilo kakve pomoći Ukrajini, protiv žena u borbenim jedinicama oružanih snaga. Tu je i Tulsi Gabard (Gabbard) koja otvoreno podržava Vladimira Putina, koja se sastajala i sa sirijskim diktatorom Bašarom al-Asadom (Bashar al-Asad). Ona je bila demokratska članica Kongresa sa Havaja, ali je gubila politički kompas da bi na kraju bila potpuno uz Trampa.

- Znači žena koja otvoreno podržava Putina i neke druge diktatore u svijetu, sada treba biti šefica 17 obvještajnih službi. To je jedna krovna organizacija čiji je CIA samo jedan dio – navodi Puljić.

Sudeći po tome, dodaje, "ne ide na dobro", ali ćemo da vidimo da li se "dan po jutru poznaje".

Upitan šta Zapadni Balkan u cjelini, kao i BiH mogu očekivati od nove administracije, Puljić kaže da BiH nije prioritet već dugo, zapravo od 2006. godine kada je odbijen "aprilski paket".

Od tada je Amerika više BiH gurala ka Evropskoj uniji.

- Uvijek će svaki američki političar govoriti da podržavaju cjelovitu i suverenu BiH, i hvala Bogu da je tako, ali s nekim nijansama, zavisno kakvi su igrači na Zapadnom Balkanu. Tako neće biti nikakav prioritet – rekao je on.

Mali razlozi za brigu

Međutim, ono čega se Puljić plaši je da BiH ne bude vezana uz Kosovo i Srbiju. Podsjeća da su Trampovi ljudi pokušali 2020. godine napraviti u razgovorima između Prištine i Beograda neku razmjenu teritorija, a predsjednik RS Milorad Dodik je odmah rekao da će se on otcijepiti od BiH u tom slučaju.

- To je ono čega se ja plašim pošto ljudi oko Trampa imaju dosta dobre veze sa Aleksandrom Vučićem, poslovne i privatne, Ako je novac obitelji Tramp ušao u Srbiju, a jeste preko njegovog zeta Džereda Kušnera (Jared Kushner), onda to već nešto znači. Ali to je sve teorija. Da vidimo što i kako će se dogoditi, da li će mijenjati ambasadore... Ja osobno mislim da BiH ima malih razloga za brigu – zaključio je Puljić u razgovoru za Fenu.