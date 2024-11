Profesor Mirko Dautović za “Avaz”: "Ukrajini trebaju borci, a za projektile je kasno"

Odnosi zapada i Rusije dostigli su novi nivo napetosti, nakon što je američki predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) odobrio Ukrajini korištenje raketa dugog dometa, s kojima će moći gađati ciljeve u unutrašnjosti Rusije.

Tok rata

O ovoj odluci i njenim eventualnim posljedicama, ali i o stanju u BiH za “Avaz” govori profesor Američkog univerziteta u Taškentu, ekspert za međunarodne odnose Mirko Dautović. Odluku Vašingtona ne smatra previše bitnom, jer ona je stigla prekasno da bi utjecala na daljnji tok rata.

- Nisam siguran koliko je Ukrajina dobila tih projektila i koliko ih je ostalo. Svakako nije mnogo. Drugo, oni imaju domet od 300 kilometara, pa mogu imati domet u samo tri oblasti u Rusiji. Zato se Rusija neće potresti zbog toga. Britanija je navodno dopustila upotrebu raketa Storm Shadow, dometa 550 kilometara i oni bi mogli gađati Moskvu, ako bi bili ispaljeni sa granice s Rusijom – kaže Dautović.

U svemu, dodaje, vidi pokušaj da se “zabiberi čorba” Donaldu Trampu (Trump) prije preuzimanja dužnosti, a u reakcijama Moskve samo predstavu za javnost, jer i oni znaju da se na ovaj način tok rata neće promijeniti. Dautović kaže da su Ukrajini potrebni borci, a da je za projektile kasno, te da se ne trebamo plašiti širenjem sukoba i razmjenama raketa između Moskve i zapada.

- Ne još uvijek. Eventualno kad Tramp dođe u Bijelu kuću, pa će Moskva vjerovatno testirati šta bi zapad poduzeo u slučaju napada na Estoniju, Poljsku ili Finsku. Pretpostavljam da će Rusija testirati Ameriku, da li bi priskočila u pomoć svojim NATO saveznicima, ali nakon što situacija u Ukrajini bude zamrznuta ili riješena – ističe Dautović.

Smatra da bi Ukrajina i prije dolaska Trampa na vlast trebala pokušati doći do mira, na njihovom mjestu prihvatio bi bilo šta, jer Rusija je nadmoćnija na frontu, a male su šanse da će nova američka administracija nastaviti dosadašnju podršku.

Utjecaj na Balkan

Kada je riječ o BiH i zapadnom Balkanu, naš sagovornik ne vjeruje da Rusija ima veliki utjecaj.

- Političke elite u Srbiji i RS koriste Rusiju kao pokriće za svoje akcije i retroaktivno traže njenu podršku, ali ne vidim da je sama Rusija aktivna. Ni Beograd, ni Banja Luka nisu vazali Rusije, ali koriste odnose sa Rusijom da bi ostvarili, neću reći nacionalne, već interese samih tih političkih elita. Pri tome mislim da je Milorad Dodik u daleko boljoj poziciji od političara u FBiH. On je već ostvario kontakt sa Trampom. To su lični, a ne nacionalni odnosi, ali to je politika koja će, bojim se, uspijevati u narednom periodu. Ideologija tu gubi primat, možete biti i komunista, nacionalista i liberal dok je god dogovor takav da on dobija. Dodik i Vučić su to prepoznali na vrijeme i kladili se na pravog konja – kaže profesor Dautović.