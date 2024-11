Američka glumica Goldi Havn slavi 79. rođendan

Preminuo hrvatski glumac Ivo Serdar

1985. - Preminuo Ivo Serdar, jugoslavenski i hrvatski filmski i pozorišni glumac. Diplomirao je na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. Isprva je bio član pozorišta u Varaždinu i zagrebačke Komedije, a od 1966. igrao je u zagrebačkom HNK-u. Često je glumio na televiziji, uglavnom komične uloge, a nastupao je i na filmu ("Crne ptice", "Slučajni život", "Snađi se druže"). Otac je glumca Igora Serdara.

1995. - U bazi zračnih snaga Wright-Patterson u Dejtonu, u SAD, Alija Izetbegović, Franjo Tuđman i Slobodan Milošević, tadašnji predsjednici BiH, Hrvatske i Jugoslavije, parafirali su Dejtonski mirovni sporazum kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Dejtonski sporazum je o ustrojstvu države Bosne i Hercegovine, a sadrži i Ustav BiH, koji je donesen voljom strana koje su potpisale Sporazum, uz prisustvo glavnog američkog pregovarača i posrednika Ričarda Holbruka (Richard Holbrooke) te generala Veslija Klarka (Wesley Clark). Službeno potpisivanje Sporazuma upriličeno je u Jelisejskoj palači u Parizu, 14. decembra 1995. godine. Francuska je čuvar originala Dejtonskog sporazuma.

2006. - Umrla Ksenija Zečević, srbijanska kompozitorica i pijanistkinja, poznata po komponovanju filmske i dramske muzike. Njeno posljednje djelo je „Rekvijem za Nikolu Teslu“. Osvojila je veliki broj nagrada i priznanja, a sarađivala je s najvećim rediteljima i pozorišnim kućama u Srbiji. Kratko vrijeme radila je kao asistentica na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu te kao umjetnička direktorica Pozorišta na Terazijama.

2012. - Preminuo Mladen Bašić, hrvatski pijanist i dirigent. Godine 1959., bio je imenovan direktorom Opere Landestheatera u Salcburgu, gdje je godinu kasnije bio angažiran i kao šef-dirigent orkestra Mozarteum. Od 1962. do 1972. bio je stalni gost-dirigent znamenitog Gran Teatre del Liceu u Barseloni. U sezoni 1967. i 1968. djelovao je kao prvi dirigent Opere u Frankfurtu, od 1968. do 1970. bio je direktor Splitskog ljeta i Opere HNK u Splitu. Od 1970. do 1978. bio je stalni dirigent i šef programa Zagrebačke filharmonije, ali i bliski saradnik Lovre von Matačića. Od 1978. pa sve do 1990. bio je generalni muzički direktor grada Mainca, obnašajući dužnosti direktora Opere i šefa-dirigenta Filharmonijskog orkestra.