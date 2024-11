Novi memoari Angele Merkel: Otkrila kako se nosila s Trampom, uključen bio i papa

Angela Merkel, bivša kancelarka Njemačke, u svom novom memoaru je otkrila detalje odnosa sa Donaldom Trampom (Trump) tokom njegovog prvog mandata u Bijeloj kući.

Savjet od pape

Kako bi izašla u kraj s njim, otkrila je da je prvo tražila savjet od pape jer je Tramp 2016. godine u svijet međunarodnih odnosa donio svojevrsni "haos."

Još je dodala, kako stoji u dijelovima memoara koje je objavio njemački list Die Zeit, kako je "Tramp bio fasciniran Putinom" i drugim liderima njegovog stila.

- On je sve gledao iz perspektive nekog ko je prije ulaska u politiku bio razvojni investitor. Svaka parcela zemlje mogla se prodati samo jednom, i ako je on nije dobio, neko drugi jeste. Tako je on vidio svijet - rekla je Merkel.

Pape Franjo, kada ga je Merkel pitala, uopćeno, za savjet o tome kako se nositi s ljudima "s temeljnim različitim stavovima", odmah je shvatio da se odnosi na Trampa i njegovu želju da napusti klimatske sporazume, kako je ona napisala.

- Popuštaj, ali pazi da se ne slomi - rekao je on, prema njenom izvještaju.

U objavljenim dijelovima iz svog memoara, ona opisuje svoje mnoge susrete s Putinom, opisujući ga kao čovjeka koji je očajnički želio da bude ozbiljno shvaćen.

- Doživjela sam ga kao nekoga ko nije želio biti nepoštovan, spremnog da u svakom trenutku izleti. Možda biste to smatrali djetinjastim i prezrivim, možda biste odmahivali glavom zbog toga. Ali to je značilo da Rusija nikada nije nestala sa karte - napisala je.

Želja da nestanu

U jednom dijelu, sugerira da je Putinova invazija na Ukrajinu 2022. bila vremenski usklađena s njenim odlaskom sa funkcije.

- Nećete biti kancelarka zauvijek, a onda će se oni pridružiti NATO-u. I želim to spriječiti - tvrdi Merkel da je Putin rekao.

Neki lideri iz Srednje i Istočne Europe, dodala je, bili su krivi zbog želje da zemlja jednostavno "nestane", da "ne postoji".

- Nisam ih mogla kriviti. Ali Rusija, koja je snažno nuklearno naoružana, je jednostavno postojala i bila tu - napisala je bivša njemačka kancelarka.