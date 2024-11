Mark Rute sastao se s Donaldom Trampom: Razgovarali o problemima svjetske sigurnosti

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute sastao se jučer sa novoizabranim američkim predsjednikom Donaldom Trampom u Palm Biču, na Floridi, izjavio je portparol Atlantske alijanse.

- Razgovarali su o svim problemima svjetske bezbjednosti sa kojima se Alijansa suočava - kazao je danas portparol Farah Dahalah u kratkom saopštenju, bez davanja dodatnih detalja.

Rute, bivši nizozemski premijer, rekao je da želi da se sretne sa Trampom poslije njegovog izbora za novog predsjednika SAD 5. novembra. On je tada rekao da sa Trampom želi da razgovara o prijetnji koju predstavljaju veze Rusije i Sjeverne Koreje.

- Žurim da sjednem sa predsjednikom Trampom i vidim kako ćemo kolektivno osigurati da se suočimo sa tom prijetnjom - rekao je Rute 7. novembra, na margini samita evropskih lidera u Budimpešti.

Rute je od tada nastavio da upozorava na opasnosti od približavanja Kine, Sjeverne Koreje i Irana, tri zemlje optužene da pomažu Rusiji u ratu protiv Ukrajine. Sjevernokorejska podrška pružena Moskvi ilustruje potrebu podrške SAD, čija bezbjednost je dovedena u pitanje, rekao je Rute u Parizu 12. novembra.

Rusija finansijski podržava Pjongjang i pruža mu stručnu podršku po pitanju raketne tehnologije. Rute je tada izjavio da je to jako zabrinjavajuće i da to predstavlja direktnu prijetnju za američku teritoriju. On je također rekao da sarađujući sa Sjevernom Korejom, Iranom i Kinom Rusija ne predstavlja samo prijetnju po Evropu, već i prijetnju miru i bezbjednosti u Indo-pacifiku i Sjevernoj Americi. Evropske zemlje su također zabrinute zbog obećanja Trampa da će okončati rat u Ukrajini za 24 sata, strijepeći da će to biti učinjeno sporazumom koji će biti protiv interesa Kijeva i kojim će one biti ostavljene po strani.