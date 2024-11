Avik Roj, čovjek koji pomaže ljudima da izađu iz siromaštva: U Americi ćete lakše ostati kao ilegalac nego kao vrhunski student, e zato - Tramp!

Jedan od govornika na ovogodišnjem Liberty Forumu u Njujorku bio je i Avik Roj (Roy), osnivač i predsjednik poznatog think-thanka Fondacija za istraživanje jednakih mogućnosti (FREOPP).

U razgovoru za „Dnevni avaz“ Roj je govorio o Trampovoj (Trump) pobjedi, njenom značenju za budućnost svijeta, te koji su najbolji načini da se pomogne najsiromašnijim građanima.

Razgovaramo u Njujorku nekoliko dana nakon suverene Trampove pobjede. Kako tumačite njegov uvjerljivi trijumf?

- Ono što su nam glasači poručili jeste da oni koji su osjećali da su njihova finansijska situacija ili porodica gori nego što su bili prije četiri godine, glasali su za Trampa, a oni koji su mislili da im je situacija bila bolja ili jednaka, glasali su za Haris. Poenta je da su glasali iz ekonomskog interesa, ne na osnovu pitanja identiteta, što su demokrati pokušavali nametnuti kao glavno pitanje - Tramp je rasista, a mi zastupamo i štitimo sve manjine. To je bila njihova poruka. Nije upalila. To je lekcija broj jedan koja je vrlo korisna i za one koji dolaze van Sjedinjenih Država.

Potpuna suprotnost

No, mnogi su u svijetu zabrinuti izrazito nacionalističkom Trampovom retorikom te da bi ona mogla pokrenuti val desničarskog populizma i carinske ratove. Gdje je nestala ona Republikanska stranka koja se zalagala za atlantizam, slobodnu trgovinu, individualizam…

- Jedan od ključnih izazova je pitanje da li je Tramp predstavnik nove, nacionalističke Republikanske stranke, koji slobodarski pokret unutar ove stranke gura potpuno ustranu. No, ja mislim da su nam ovi izbori pokazali potpunu suprotnost od toga. Vidio smo da ljudi poput Ilona Maska (Elon Musk) i Rona Svomnija postaju velike pristalice Trampove koalicije. Ako pogledamo kakve ljude Tramp imenuje u svoju administraciju, novi odjel za efikasnost vlade, čini se da se mnogo energije ulaže u povećanje efikasnosti vlade i širenje slobode. Stoga, za one koji kažu da je pobjeda Trampa pobjeda nacionalističkog nad slobodarskim dijelom Republikanske stranke, ja mogu kazati da trendovi trenutno ukazuju na nešto drugo, da on ovim potonjim daje prednost u izboru svojih ljudi.

Poticaj inovacijama

No, šta je s pitanjem imigracije i prilično oštrom retorikom koju Tramp ima prema ovoj populaciji, najavi masovnih deportacija, itd…

- Vidite, Tramp nikad nije rekao da je protiv imigracije. No, on jeste protiv ilegalne imigracije. Samom činjenicom da je neko ilegalno ušao u zemlju predstavlja kršenje zakona. A većina Amerikanaca očito ne želi da im u državu bez kontrole ulaze ljudi bez ikakvih provjera i da im neki od njih donose kriminal sa sobom. Tramp se nikad nije protivio legalnoj migraciji, naprotiv – u više je navrata čak govorio zašto iz dalekih zemalja poput Indije dovodimo najbolje studente, najveće talente, školujemo ih u Americi i onda, umjesto da ih zadržimo ovdje, šaljemo ih nazad jer ne smiju ostati u SAD, dok istovremeno toliko ljudi ilegalno boravi ovdje. Njegova stvarna politika nije tjeranje migranata, nego osiguravanje granica i poticanje legalne migracije.

Kažete da su ljudi glasali za Trampa prvenstveno zbog ekonomije. Šta očekujete da bude ključna promjena u njegovoj politici?

- Ako pogledate prethodne godine, ono što je Kamalu Haris, kao dio administracije Džoa Bajdena (Joe Biden), najviše koštalo pobjede je vjerovatno inflacija. Ljudi su odjednom vidjeli da im cijene mnogih stvari idu nebu pod oblake i da se neće vratiti na staro. Mi smo u našem udruženju analizirali kako je najlakše pomoći onima na dnu, ljudima s najnižim primanjima, i shvatili smo da rješenje leži u troškovima življenja. No, postoji slobodarsko rješenje za njihovu redukciju u svakoj sferi. Ako pustimo tržište slobodno da radi, ako smanjimo regulacije, povećamo produktivnost i damo prostor inovacijama, troškovi mnogih stvari mogu se rapidno smanjiti, kao i svaki put u historiji kad smo imali tehnološka otkrića. Optimističan sam da Trampova administracija može dati podstrek tamo.