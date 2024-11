Neizvjesna budućnost Ukrajine pod Trampovom administracijom: Prekid pomoći i strategija za završetak rata

Nedavna pobjeda Donalda Trampa (Trump) na američkim predsjedničkim izborima izazvala je veliku zabrinutost u Ukrajini.

Ukrajinski autor Andrej Kurkov, u svojoj kolumni za New York Times, ističe kako je nakon Trampove pobjede prevladalo uvjerenje da bi bivši predsjednik mogao prekinuti američku vojnu pomoć Ukrajini, što bi zemlju ostavilo ranjivom pred ruskom agresijom. Kurkov je pokušao ostati optimističan, vjerujući da bi Trump mogao prepoznati stratešku važnost Ukrajine kao barijere protiv ruskih "imperijalističkih" ambicija, no i njegov optimizam brzo je splasnuo.

Rusija troši resurse

Ukrajinske trupe na prvim linijama ratišta već mjesecima nisu imale odmor, a gubici i napadi na fronti postali su svakodnevica. Dolazak zime dodatno pogoršava uvjete, s uništenom infrastrukturom i stalnim prijetnjama. Iako izvještaji sugeriraju da Rusija troši resurse, Kurkov upozorava da Putin usmjerava čitavu rusku privredu na rat, proizvodeći oružje i municiju bez prestanka.

Tramp je tijekom svog pobjedničkog govora obećao okončanje ratova, ali nije detaljno objasnio svoju strategiju za Ukrajinu. Jedna od ideja koju razmatra njegov tim uključuje odgodu Ukrajine u NATO za najmanje 20 godina, uz nastavak snabdijevanja oružjem. U zamjenu za to, predložena je mogućnost zamrzavanja rata na sadašnjim linijama fronta i uspostavljanje demilitarizirane zone na istoku Ukrajine. Trenutno, Rusija kontrolira oko 20 posto ukrajinskog teritorija, a pitanje tko bi nadzirao demilitariziranu zonu ostaje nejasno.

Zabrinutost zbog obećanja

Ukrajinski političari, pak, smatraju da bi Ukrajina trebala postaviti čvršći pristup prema Trampu. Ivana Klimpuš-Tsinsadze (Ivanna Klympush-Tsintsadze), predsjednica Odbora za EU integracije u ukrajinskom parlamentu, izrazila je zabrinutost zbog Trampovih ranijih obećanja da bi mogao okončati rat u roku od 24 sata, što bi moglo dovesti do nesigurnog mira i pod uvjetima koji ne bi jamčili opstanak Ukrajine. Ukrajinski političari ističu da je sada nužno više pragmatizma i jasnih argumenata u pregovorima s američkim političarima.

Također, situacija na terenu u Ukrajini ostaje napeta, s ocjenama vojnih analitičara da bi bez američke pomoći Ukrajina mogla pasti u roku od šest mjeseci do godine dana. Ipak, nedavna odluka administracije Joea Bidena da Ukrajini odobri korištenje američkog oružja za napade unutar ruskog teritorija donosi nadu u Kijev. Ukrajina planira izvesti prve dalekometne napade u narednim danima, koristeći ATACMS rakete s dometom do 306 kilometara, iako neki američki dužnosnici sumnjaju u to da će ovo značajno promijeniti tijek rata.

S druge strane, Rusija je nedavno rasporedila kopnene trupe iz Sjeverne Koreje, što je izazvalo zabrinutost u Vašingtonu i Kijevu. Ako su izvještaji točni, Rusija dnevno gubi oko 2000 vojnika, zbog čega su se okrenuli pomoći iz Sjeverne Koreje.

Tramp je više puta kritizirao američku vojnu i financijsku pomoć Ukrajini, pa će biti zanimljivo vidjeti hoće li njegov pristup prema Ukrajini promijeniti kada preuzme dužnost. Tramp je obećao brzo okončanje rata, ali ostaje nejasno na koji način planira ostvariti ovo obećanje.