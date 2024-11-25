Hrabra Edita goloruka se suprotstavila pljačkašima u Njemačkoj

Prije deset dana, 15. novembra, u njemačkom gradiću Švebiš Gmind , zabilježena je nevjerovatna hrabrost Pribojke Edite Terzić. Tačno u 20:58, samo dvije minute prije zatvaranja radnje u kojoj radi, dva maskirana i naoružana razbojnika upala su unutra, zahtijevajući novac.

Iako su prijetili pištoljima i pokušavali da zastraše zaposlene, Edita je pokazala nesvakidašnju hrabrost. Umjesto da se povuče ili zatraži pomoć, goloruka je krenula prema njima, ne pokazujući ni trunku straha. Čak i kada je jedan od pljačkaša ispalio metak iznad njene glave, Edita nije ustuknula, piše sandzaklive.

Njena odlučnost i smirenost zbunili su napadače, koji su u panici pobjegli prije nego što su uspjeli da ostvare svoj plan.

Policija je brzo stigla na lice mjesta i utvrdila da su oružja koja su pljačkaši koristili bile replike pištolja, što Edita u tom trenutku, naravno, nije mogla znati.

Lokalne novine su već pisale o ovom herojskom činu, a Edita je skromno ispričala događaj samo porodici i bliskim prijateljima. Njena hrabrost i staloženost postali su inspiracija za mnoge, a priča se i dalje prepričava među stanovnicima Švebiš Gminda.

- Nisam razmišljala o strahu, samo sam željela da ih zaustavim - kratko je rekla Edita, koja je postala simbol snage i odlučnosti.