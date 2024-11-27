Nakon prekida vatre u Libanu: Hamas spreman za primirje u Gazi

Hamas je rekao da je "spreman" za primirje u Gazi nakon prekida vatre između Izraela i Hezbolaha, javlja AFP.

Primirje između Izraela i Hezbolaha stupilo je na snagu jutros u četiri sata po lokalnom vremenu, čime je okončano skoro 14 mjeseci borbi, koje su počele nakon napada Hamasa na jug Izraela prošlog oktobra.

Sporazum o primirju, koji je izraelski nacionalni sigurnosni kabinet odobrio sinoć s 10 glasova "za" i jednim "protiv", predviđa 60-dnevni prelazni period tokom kojeg će Izraelske odbrambene snage (IDF) povući trupe s juga Libana, dok će libanska vojska rasporediti oko 5.000 vojnika južno od rijeke Litani, uključujući 33 punkta duž granice s Izraelom, navodi Times of Israel.

Hezbolah će napustiti južni Liban, a njegova vojna infrastruktura će biti demontirana.

Sjedinjene Američke Države su, također, navodno dostavile dodatni dokument koji precizira prava Izraela da odgovori na eventualna kršenja primirja. Dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha postignut je uz posredstvo SAD i Francuske.