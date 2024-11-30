Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SVE ZA VLAST

Ekstremni desničari u Njemačkoj predstavili plan: Izlazak iz EU, ukidanja eura i sankcija Rusiji

Druge ideje uključuju restrikcije na abortus te napuštanje Pariskog dogovora o borbi protiv klimatskih promjena

AfD: Predstavili svoj predizborni program. AP

N. H.

30.11.2024

Stranka ekstremne desnice Alternativa za Njemačku (AfD) objavila je predizborni program, koja sadrži ideje koje se mogu opisati kao izrazito radikalne. 

AfD je u planovima za vanredne izbore najavila da će tražiti da Njemačka istupi iz Evropske unije.

Iz ekstremno desno orijentisane stranke su za EU kazali da "želi kreirati ekonomsku superdržavu", kao i da žele da Njemačka ukine euro kao valutu. 

Pored toga, najavili su da će tražiti ukidanje ekonomskih sankcija Rusiji, kao i finansiranje popravke Nord Streama, gasovoda koji povezuje Rusiju i Njemačku. 

Druge ideje uključuju restrikcije na abortus te napuštanje Pariskog dogovora o borbi protiv klimatskih promjena.

# AFD
# NJEMAČKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.