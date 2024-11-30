Ekstremni desničari u Njemačkoj predstavili plan: Izlazak iz EU, ukidanja eura i sankcija Rusiji

Stranka ekstremne desnice Alternativa za Njemačku (AfD) objavila je predizborni program, koja sadrži ideje koje se mogu opisati kao izrazito radikalne.

AfD je u planovima za vanredne izbore najavila da će tražiti da Njemačka istupi iz Evropske unije.

Iz ekstremno desno orijentisane stranke su za EU kazali da "želi kreirati ekonomsku superdržavu", kao i da žele da Njemačka ukine euro kao valutu.

Pored toga, najavili su da će tražiti ukidanje ekonomskih sankcija Rusiji, kao i finansiranje popravke Nord Streama, gasovoda koji povezuje Rusiju i Njemačku.

Druge ideje uključuju restrikcije na abortus te napuštanje Pariskog dogovora o borbi protiv klimatskih promjena.