Premijer Nizozemske tvrdi: Mogu postojati opcije da nas Netanjahu posjeti bez da bude uhapšen

Premijer Nizozemske Dik Šuf (Dick Schoof) izjavio je da bi mogle postojati opcije da premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) posjeti ovu državu, a da pritom ne bude uhapšen.

Inače, Međunarodni krivični sud (ICC) izdao je nalog za njegovo hapšenje.

Šuf je time ublažio stajalište svog ministra vanjskih poslova Kaspara Veldkampa (Caspara), koji je prethodne sedmice u parlamentu rekao da će Nizozemska u potpunosti sarađivati sa ICC-jem, objasnivši kako to znači da "oni postupaju po nalozima za hapšenje izdatim protiv ljudi koji se nalaze na nizozemskoj teritoriji".

Premijer Nizozemske je kazao da ipak postoje scenariji u okviru nizozemskih obaveza prema ICC-ju po kojima Netanjahu ne bi bio uhapšen, ovisno o razlogu njegove posjete.

- Najvažnije je da imamo obaveze koje proizlaze iz ugovora (na kojem se ICC temelji) i da ih mi poštujemo. U svjetlu toga, morali bismo vidjeti kako bismo postupili da premijer Izraela dođe u Nizozemsku. Postoje mogući scenariji, također u sklopu međunarodnog prava, po kojima bi on mogao doći u Nizozemsku a da ne bude uhapšen - rekao je Šuf na konferenciji za novinare.

Ipak, nije precizirao okolnosti pod kojima bi Netanjahu mogao doći u zemlju.

Prošle sedmice rekao je da bi moglo biti moguće da Netanjahu posjeti međunarodnu organizaciju koja se nalazi u Nizozemskoj, kao što je Organizacija za zabranu hemijskog oružja (OPCW), a da ne bude uhapšen.

ICC, koji ima sjedište u Den Hagu (Haagu), prošle je sedmice izdao naloge za hapšenje Netanjahua, njegovog bivšeg ministra odbrane Joava Galanta (Yoava Gallanta) i čelnika Hamasa zbog navodnih ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u sukobu u Pojasu Gaze, koji je počeo nakon Hamasovog napada na Izrael 7. oktobra 2023. godine.

Premda su sve države članice EU potpisnice Rimskog statuta, međunarodnog ugovora kojim je osnovan ICC, Francuska je u srijedu rekla kako vjeruje da Netanjahu ima imunitet od postupanja ICC-a s obzirom na to da Izrael nije stranka Rimskog statuta. Italija je rekla da ga nije moguće uhapsiti sve dok obnaša dužnost premijera.