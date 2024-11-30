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SIRIJA

Detalji ofanzive sirijskih pobunjenika: Ušli u veći dio Alepa bez otpora

Sirijski pobunjenici su potisnuli snage predsjednika Bašara al-Asada iz grada bez ispaljenog metka

Pobunjenici: Napreduju bez problema. AP

N. H.

30.11.2024

Sirijski pobunjenici su uspjeli zauzeti ogroman dio Alepa, drugog najvećeg grada u Siriji, a u javnost su izašli detalji ove ofanzive.

Kako piše BBC, sirijski pobunjenici su potisnuli snage predsjednika Bašara al-Asada (Bashar al-Assad) iz grada bez ispaljenog metka. 

Dalje se navodi da su u v većem dijelu Alepa snage, koje se od 2011. godine bore protiv al-Asadovog režima, napravile pomak bez značajnog otpora. 

Asadove snage su računale na podršku ruskih trupa, ali pomoći nije bilo, pa su većinski napustili grad prije nego što su pobunjenici stigli do unutrašnjosti. 

Pomoć ruskih trupa je stigla kod Idliba, gdje su zajedno sa snagama sirijske vojske izveli 23 zračna udara, a ovaj dio Sirije je ranije u novembru bombardovala i izraelska vojska.

Sirijska vojska je objavila, nakon početka ofanzive, da su neke dijelove Alepa i Idliba vratili pod svoju kontrolu, ali posljednje informacije kažu da su pobunjenici osvojili veći dio Alepa. 

Centralna vlast u Damasku tvrdi da se sprema "velika kontraofanziva", koju bi izvela sirijska vojska uz podršku ruskih trupa.

# SIRIJA
# BASHAR AL-ASSAD
# POBUNJENICI
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