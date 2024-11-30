Jedan od posljednjih zanatlija: Turčin Haki 70 godina se bavi pletenjem sepeta

Turčin Haki Gedžal (Hakki Gecal) iz Giresuna u Turskoj uprkos poznim godinama i dalje veoma vješto pravi sepete i korpe i na ovaj način ovu tradiciju održava živom, javlja Anadolu.

Ovaj 85-godišnjak, otac petoro djece, vještinu je naučio od oca, a prve sepete je napravio kada je imao samo 15 godina.

Gedžal je jedan od posljednjih predstavnika ovog korparsko - pletarskog zanata u toj regiji sjeveroistočne Turske.

Iako sve manje, Gedžal već oko 70 godina plete sepete i razne korpe, uglavnom od grana lijeske (lješnjak).

Tradicija pravljenja sepeta, korpe opletene prućem, čija je osnovna namjena prijenos tereta, stoljećima se njeguje širom Turske, ali i u drugim zemljama.

Plete sepete od grana lješnjaka

Ovaj Turčin je u razgovoru za Anadolu agenciju kazao da se čak i njegov deda bavio ovim poslom.

- Moj deda je radio ovaj posao, a istom je podučio i mog oca, a ja sam to naučio od svog oca. Ovim se bavim od svoje 15 godine - rekao je.

Sepete i korpe uglavnom plete od grana lješnjaka u jednoj od prostorija kuće u kojoj živi, a dodaje kako je sam proces pletenja dosta težak i zahtjevan.

Kako navodi, nije baš tako lako napraviti sepet ili korpu, jer cijeli postupak zahtjeva osim vještine i dosta preciznosti i strpljenja.

- Ovo je sigurno proces koji zahtijeva vrijeme i strpljenje. Potrebno je oko dan i po da se napravi sepet - kazao je Gedžal.

Potražnja za sepetima

Napominje da i dalje postoji potražnja za sepetima zbog razvijene poljoprivrede i stočarstva u regionu.

- Iako ne toliko kao ranije, sepeti su i dalje traženi. I dalje dobijam narudžbe. Ponekad traže korpe za poklon. Ovo zanimanje je za mene izvor prihoda, ali i uživam dok ovo radim. Nastavit ću raditi sve dok sam živ i dok me zdravlje služi - ističe Turčin.

Na kraju dodaje da je, nažalost, jedan od poslednjih ljudi u regiji koji pravi sepete i korpe.

- U prošlosti je bilo i drugih ljudi koji su radili ovaj posao. Prodavao sam sepete u okolnim selima kao i u našem selu. Ali, trenutno sam jedan od posljednjih zanatlija na ovim prostorima. Naši djedovi i očevi su ovo radili, ali naša djeca i unuci su odustali, niko ne želi da se bavim ovim zanatom - kazao je Gedžal sa sjetom.