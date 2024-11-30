Maduro: Palestinska stvar je najpravednija stvar čovječanstva

Predsjednik Venecuele (Venezuele) Nikolas Maduro (Nicolas) kazao je kako je palestinska stvar najpravednija stvar čovječanstva.

Govoreći na Međunarodnoj konferenciji o solidarnosti s Palestinom, održanoj u glavnom gradu Karakasu (Caracasu), Maduro je rekao da će nastaviti podržavati palestinsku stvar na najjači mogući način.

- Ako pogledate razloge za borbu naslijeđenu iz prošlog stoljeća za stvaranje pravednog svijeta, palestinska stvar je najpravednija stvar čovječanstva. Ovo je cilj koji ujedinjuje čovječanstvo - poručio je Maduro.

Braniti Palestinu

Optužujući krajnju desnicu Sjedinjenih Američkih Država, Evrope i Latinske Amerike da su saučesnici u izraelskom genocidu u Palestini, Maduro je rekao da će oni braniti Palestinu i njena prava u sklopu globalne borbe protiv fašizma i cionizma.

Ističući da odlučno podržavaju pravo palestinskog naroda da ima svoju nezavisnu državu, Maduro je rekao:

- Danas smo svjedoci živog genocida u Palestini. Duboko patimo zbog zločina koji se svaki dan čine nad djecom, ženama i muškarcima.

Solidarnost s narodom

Osvrnuvši se na važnost zaštite prava Palestine na život, nezavisnost i postojanje, Maduro je poručio kako je palestinska stvar jednako važna kao i pravo na postojanje Venecuele, Latinske Amerike i Kariba.

Venecuela je solidarna s narodom Palestine i Bliskog istoka, poručio je Maduro, te zaključio:

- Najvažniji rat koji čovječanstvo vodi je za ljudsku domovinu, za slobodu Palestine. Palestinski narod zaslužuje pravdu i pobijedit će prije ili kasnije uz podršku cijelog čovječanstva.