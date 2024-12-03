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DIPLOMATSKA INICIJATIVA

Francuska i Saudijska Arabija u junu 2025. organizuju konferenciju o uspostavljanju države Palestine

Makron je u izjavi novinarima tokom zvanične posjete Saudijskoj Arabiji najavio planiranu konferenciju o uspostavljanju države Palestine

Emmanuel Macron. Anadolija

Anadolija

3.12.2024

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) najavio je da će konferencija o uspostavljanju države Palestine biti održana u junu 2025. godine, prenosi Anadolu.

Kako navode francuski mediji, konferenciju organizuju Francuska i Saudijska Arabija.

Makron je u izjavi novinarima tokom zvanične posjete Saudijskoj Arabiji najavio planiranu konferenciju o uspostavljanju države Palestine.

Francuski predsjednik je rekao da su odlučili da predsjedavaju konferencijom s prestolonasljednikom Saudijske Arabije Muhamedom bin Selmanom (Mohammed bin Salman).

Makron je kazao da je cilj skupa da zajedno sa Saudijskom Arabijom u ovom procesu intenziviraju diplomatske inicijative.

# SAUDIJSKA ARABIJA
# PALESTINA
# EMMANEUL MACRON
# MOHAMMAD BIN SALMAN
# FRANCUSKA
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