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PREDSJEDNIK POBJEGAO

Državna televizija Sirije objavila da je Bašar al-Asad svrgnut s vlasti, a svi zatočenici režima oslobođeni iz zatvora

Slavimo s narodom Sirije vijest o oslobađanju naših zatvorenika, poručili su pobunjenici

Pobunjenici na TV-u. Platforma X

A. O.

8.12.2024

U prvoj objavi na državnoj televiziji, sirijski pobunjenici jutros su kazali da su okončali 24-godišnju autoritarnu vladavinu Bašara al-Asada (Bashara al-Assada), a komabda vojske Sirije je obavijestila danas oficire da je Asadova vladavina okončana.

To je za Reuters potvrdio jedan sirijski oficir koji je bio obaviješten o potezu.

Podsjetimo, Asad je napustio Damask i od tad mu se gubi svaki trag.

- Slavimo s narodom Sirije vijest o oslobađanju naših zatvorenika, skidanju njihovih okova i objavljivanju kraja ere nepravde u zatvoru Sednaja (Sednaya) - rekli su pobunjenici, aludirajući na veliki vojni zatvor na periferiji Damaska gdje je sirijska vlada zatvarala hiljade ljudi.

Hiljade ljudi u automobilima i onih koji su hodali pješke okupili su se na glavnom trgu u Damasku, mašući zastavama i uzvikujući "Sloboda" nakon pola vijeka vladavine Asadove porodice, prema izjavama svjedoka.

Dramatičan kolaps predstavlja seizmički trenutak za Bliski istok, okončavajući željeznom rukom vođenu vladavinu porodice Asad nad Sirijom i nanoseći ogroman udarac Rusiji i Iranu, koji su izgubili ključnog saveznika u srcu regije.

Brzina događaja šokirala je arapske prijestolnice i izazvala strahove od novog vala regionalne nestabilnosti.

Lider glavne sirijske opozicione grupe u inostranstvu, Hadi al-Bahra, izjavio je da je Damask sada "bez Bašara al-Asada".

Podsjetimo, premijer Muhamed Gazi al-Jalali (Mohammad Ghazi al-Jalali) rekao je da je spreman podržati kontinuitet upravljanja i sarađivati s bilo kojim vodstvom koje odabere sirijski narod.

Svi zatočenici režima su oslobođeni iz zatvora.

# SIRIJA
# BASHAR AL-ASSAD
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