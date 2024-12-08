Državna televizija Sirije objavila da je Bašar al-Asad svrgnut s vlasti, a svi zatočenici režima oslobođeni iz zatvora

U prvoj objavi na državnoj televiziji, sirijski pobunjenici jutros su kazali da su okončali 24-godišnju autoritarnu vladavinu Bašara al-Asada (Bashara al-Assada), a komabda vojske Sirije je obavijestila danas oficire da je Asadova vladavina okončana.

To je za Reuters potvrdio jedan sirijski oficir koji je bio obaviješten o potezu.

Podsjetimo, Asad je napustio Damask i od tad mu se gubi svaki trag.

- Slavimo s narodom Sirije vijest o oslobađanju naših zatvorenika, skidanju njihovih okova i objavljivanju kraja ere nepravde u zatvoru Sednaja (Sednaya) - rekli su pobunjenici, aludirajući na veliki vojni zatvor na periferiji Damaska gdje je sirijska vlada zatvarala hiljade ljudi.

Hiljade ljudi u automobilima i onih koji su hodali pješke okupili su se na glavnom trgu u Damasku, mašući zastavama i uzvikujući "Sloboda" nakon pola vijeka vladavine Asadove porodice, prema izjavama svjedoka.