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IZRAELSKI PREMIJER

Netanjahu posjetio područje uz granicu sa Sirijom: Ovo je historijski dan, zaslužni su naši udari na Asadove saveznike

Nećemo dopustiti bilo kojim neprijateljskim snagama da se učvrste na granici

Netanjahu u pograničnom području. Kobi Gideon/GPO

S. S.

8.12.2024

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu rekao je da je pad sirijskog predsjednika Bašara el-Asada "historijski dan".

Naveo je da je do toga došlo zahvaljujući udarima Izraela na Iran i Hezbolah u Libanu.

Tokom posjete području uz granicu sa Sirijom, Netanjahu je rekao da je zbog sigurnosti Izraela zapovjedio vojsci da zauzme tampon zonu između dvije zemlje. 

- Nećemo dopustiti bilo kojim neprijateljskim snagama da se učvrste na granici - rekao je premijer Izraela.

Ministar odbrane Izrael Kac potvrdio je da je odluka o ulasku izraelske vojske u zonu pod nadzorom UN-a donesena kako bi se zaštitile izraelske zajednice na Golanskoj visoravni.

# SIRIJA
# BENJAMIN NETANYAHU
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