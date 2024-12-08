Netanjahu posjetio područje uz granicu sa Sirijom: Ovo je historijski dan, zaslužni su naši udari na Asadove saveznike

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu rekao je da je pad sirijskog predsjednika Bašara el-Asada "historijski dan".

Naveo je da je do toga došlo zahvaljujući udarima Izraela na Iran i Hezbolah u Libanu.

Tokom posjete području uz granicu sa Sirijom, Netanjahu je rekao da je zbog sigurnosti Izraela zapovjedio vojsci da zauzme tampon zonu između dvije zemlje.

- Nećemo dopustiti bilo kojim neprijateljskim snagama da se učvrste na granici - rekao je premijer Izraela.

Ministar odbrane Izrael Kac potvrdio je da je odluka o ulasku izraelske vojske u zonu pod nadzorom UN-a donesena kako bi se zaštitile izraelske zajednice na Golanskoj visoravni.