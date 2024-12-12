Brazilski predsjednik Lula da Silva operisan zbog krvarenja u mozgu

Brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva, koji je operisan zbog krvarenja u mozgu, trenutno je u dobrom zdravstvenom stanju, javlja Anadolu.

Roberto Kalil, ljekar bolnice Sirija-Liban u Sao Paulu, izjavio je na konferenciji za novinare da je operacija Lule da Silve trajala dva sata i da je bila uspješna.

Kalil je rekao da će 79-godišnji brazilski lider biti zadržan na intenzivnoj njezi 48 sati.

- Nikakvo oštećenje nije otkriveno u mozgu Lule da Silve. Imao je uspješnu operaciju - rekao je ljekar.

Dodao je da planiraju još jednu operaciju, koju je opisao kao "niskog rizika", te da ovom operacijom imaju za cilj da minimiziraju rizik od mogućeg krvarenja u mozgu.

Lula da Silva, koji se javio u bolnicu zbog glavobolje, odveden je na hitnu operaciju 10. decembra zbog krvarenja u mozgu.

Iz bolnice su rekli da je operacija bila neophodna nakon što se brazilski predsjednik javio u bolnicu zbog glavobolje nakon pada kod kuće ranije u oktobru.