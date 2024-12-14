Nova sirijska vlada poziva građane da vrate opljačkanu imovinu u roku od sedam dana

Komanda vojnih operacija nove sirijske vlade izdala je zvanično saopćenje u kojem poziva sve građane koji su prisvojili državnu imovinu da je vrate u roku od sedam dana. U suprotnom, oni koji ne udovolje ovom zahtjevu bit će suočeni sa zakonskim sankcijama.
- Pozivamo sve one koji su zaplijenili bilo kakvu državnu imovinu, bilo da se radi o imovini vojne ili javne službe, da preduzmu inicijativu i predaju je najbližoj policijskoj stanici najkasnije sedam dana od dana izdavanja ovog saopštenja. Nakon isteka ovog roka, svi koji budu uhvaćeni u posjedovanju oduzete imovine biće pozvani na odgovornost pred zakonom - navodi se u saopćenju Komande vojnih operacija.
U svom obraćanju, nova vlada je podsjetila građane Sirije na važnost vraćanja opljačkane imovine, naglašavajući da je to ključni korak u obnovi institucija neophodnih za stabilno funkcionisanje države, uključujući vojne, sigurnosne i javne službe.
Podsjetimo, nakon svrgavanja režima Bašara al-Asada (Bashar Al-Assad) i uspostave privremenog vakuuma vlasti, mnogi Sirijci su iskoristili stanje anarhije da pljačkaju državne objekte. Među najvećim žrtvama ovih pljački bila je i predsjednička palača, u kojoj je boravio svrgnuti predsjednik Asad.
Nova vlada ulaže napore da obnovi poredak i uspostavi funkcionalan državni sistem, a povratak opljačkane imovine smatra ključnim korakom u tom procesu.