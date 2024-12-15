Izraelska vojska proširuje upad na sirijsku teritoriju, zauzela je još tri sela

Izrael je zauzeo tri nova sela na jugu Sirije dok produbljuje svoj vojni upad u zemlju nakon svrgavanja režima Bašara al-Asada (Bashar al-Assad), javlja Anadolu.

Snage izraelske vojske zauzele su Jamlah u provinciji Daraa i sela Mazraat Beit Jinn i Maghar al-Mir na području Damaska, javljaju novinari Anadolu.

Asad, koji je vladao Sirijom skoro 25 godina, pobjegao je u Rusiju 8. decembra nakon što su antirežimske grupe preuzele kontrolu nad glavnim gradom Sirije Damaskom. Preuzimanje vlasti uslijedilo je nakon što su borci Hayat Tahrir al-Sham (HTS) zauzeli ključne gradove širom zemlje u brzoj ofanzivi koja je trajala manje od dvije sedmice.

Iskoristivši pad Asadovog režima, Izrael je intenzivirao svoje vazdušne napade na vojne lokacije širom Sirije, što je očigledno kršenje suvereniteta zemlje.

Izrael je proglasio propast sporazuma o razdruživanju sa Sirijom iz 1974. godine i rasporedio svoje snage unutar demilitarizirane zone na Golanskoj visoravni - teritoriji koju je Izrael okupirao od 1967. Ovaj potez su osudile Ujedinjene nacije i nekoliko arapskih nacija.

Prema Posmatračkim snagama Ujedinjenih nacija (UNDOF), tampon zona se “proteže više od 75 kilometara u dužinu i u širinu od oko deset kilometara u centru i do 200 metara na krajnjem jugu”.