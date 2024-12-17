Rute i Zelenski sastaju se sutra u Briselu: Razgovarat će o brojnim temama

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Rutte) konsultirat će se sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim (Volodymyr Zelensky) u srijedu navečer u Briselu o većoj protivzračnoj odbrani zemlje.

Očekuje se da će se pridružiti i šefovi vlada Njemačke, Francuske, Italije i Poljske, kao i predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen) i predsjednik Evropskog vijeća Antonio Kosta (Costa), prenosi Belga.

Posebne konsultacije su posebno hitno, jer je Rusija posljednjih sedmica intenzivirala zračne napade na Ukrajinu, u pokušaju da uništi njenu energetsku infrastrukturu i razbije moral Ukrajinaca. Nadalje, Rute i lideri EU žele se pripremiti za moguće smanjenje američke pomoći Kijevu nakon što se Donald Tramp (Trump) useli u Bijelu kuću u januaru.

Zelenski je ionako ove sedmice trebao otputovati u Brisel, jer će se obratiti liderima vlada EU na njihovom decembarskom samitu u četvrtak ujutro. Inicijativa za večeru u srijedu potekla je od samog Rutea.

Kako većina lidera EU stiže u Brisel u srijedu navečer, on je zamolio neke od njih da svrate. U prošlosedmičnom govoru, Rute je već alarmirao Ukrajinu i sigurnost Evrope.

Jedna od tema na dnevnom redu je veća zračna podrška Ukrajini. Zelenski već dugo traži od Evrope i SAD da osiguraju dodatne protivzračne sisteme za zaštitu njegove zemlje od ruskih projektila i dronova. Očekuje se da će lideri EU razgovarati i o jačanju evropske odbrane i povećanju proizvodnje oružja. To će koštati stotine milijardi eura.