Potrebna pomoć za više od 30 miliona ljudi u ratom razorenom Sudanu

Više od 30 miliona ljudi, među kojima više od polovina djece, treba pomoć u Sudanu nakon 20 mjeseci rata, objavili su u ponedjeljak Ujedinjeni narodi (UN), javlja Anadolu.

UN je pokrenuo poziv za sredstva u iznosu od 4,2 milijarde dolara za 20,9 miliona ljudi diljem Sudana od ukupno 30,4 miliona za koje smatra da su u potrebi u, kako je nazvano, "humanitarnoj krizi bez presedana".

Stanovništvo Sudana je gurnuto na rub gladi zbog rata koji je počeo u aprilu 2023. između sudanske vojske i paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF).

Glad je već proglašena u pet područja, a očekuje se da će do maja zahvatiti još pet područja, pri čemu je trenutno 8,1 milion ljudi na rubu masovne gladi, istakli su iz UN-a.

Od početka sukoba deseci hiljada ljudi su ubijeni, a više od osam miliona ih je interno raseljeno. Uz to, još preko 3,3 miliona ljudi radi rata pobjeglo je izvan granica Sudana, što je ukupno više od četvrtine raseljenog predratnog stanovništva zemlje, procijenjenog na oko 50 miliona.