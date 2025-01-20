Ko je druga dama Amerike: Džej Di Vens se u nju zaljubio još na fakultetu, kaže da ga vraća "na zemlju"

Senator ih Ohaja Džej Di Vens (JD Vance), novi potpredsjednik SAD, danas je položio zakletvu u inauguracije Donalda Trampa (Trump). Vens je zakletvu položio u pratnji supruge, druge dame Uše (Usha). Inače, Vens je ranije govorio da nikada neće biti "Trampovac", svog bliskog saradnika je nekada nazivao "američkim Hitlerom", ali se stanje promijenilo.

Kako je govorio u svojim memoarima, Vens nije imao lijepo djetinjstvo, za razliku od svoje supruge. Upoznali se kao studenti Ona može da se pohvali izuzetno bogatom biografijom, pa je Vens jednom prilikom izjavio kako se "osjeća poniženo" zbog njenog CV-a. Njih dvoje su se upoznali kao studenti na Pravnom fakultetu Jejl 2013. godine, kada su se pridružili diskusionoj grupi o "društvenom padu u bijeloj Americi", navodi "New York Times". Uša Vens, dijete indijskih imigranata, rođena je i odrasla u predgrađu San Dijega u Kaliforniji.

Vens je pisao u svojim memoarima da su se on i Uša upoznali kroz studentski projekat, te da mu je Uša brzo "zapala za oko". - Na mjestu koje je uvijek djelovalo pomalo strano, Ušino prisustvo učinilo je da se osjećam kao kod kuće - naveo je Vens. Za svoju suprugu je rekao kako je smatra svojim "duhovnim vodičem sa Jejla" još kada su bili drugovi na elitnom univerzitetu. Uša Vens je prethodno diplomirala historiju na Univerzitetu Jejl, a također je bila stipendista na Univerzitetu Kembridž, gde je stekla diplomu iz rane moderne historije, prema njenom LinkedIn profilu. Imaju troje djece Njih dvoje su se vjenčali godinu nakon diplomiranja i imaju troje djece, dva sina Evana i Viveka, te kćerku Mirabel.