Hamas: Izrael oslobađa 200 palestinskih zatvorenika u zamjenu za četiri izraelske vojnikinje

Izrael bi trebao osloboditi 200 palestinskih zatvorenika, uključujući one koji služe doživotne i visoke kazne, u zamjenu za četiri izraelske vojnikinje, koje će biti oslobođene sljedeće nedjelje, rekao je u ponedjeljak dužnosnik Hamasa, javlja Anadolija.

Nader Fakhouri, medijski dužnosnik zadužen za Ured šehida, povrijeđenih i zatvorenika Hamasa, je objasnio da će "drugi dio prve faze sporazuma palestinskih frakcija otpora s izraelskom okupacijom započeti u subotu, 25. januara".

Pokret otpora

- U subotu će pokret otpora objaviti imena izraelskih zatvorenika koje treba osloboditi, a zauzvrat će okupatori dati popis palestinskih zatvorenika koje treba osloboditi - dodao je.

Prema Fakhouriju, "na temelju ova dva popisa, stvarna provedba će se održati u nedjelju, 26. januara, uz oslobađanje palestinskih i predaju izraelskih zatvorenika".

Sporazum predviđa da svaka izraelska vojnikinja odgovara 30 palestinskih zatvorenika koji služe doživotne kazne zatvora i 20 onih koji služe dugogodišnje zatvorske kazne.

U nedjelju ujutro na snagu je stupio sporazum o prekidu vatre u Gazi, a prva faza trebala bi trajati 42 dana, tokom kojih će se voditi pregovori za drugu i treću fazu uz posredovanje Egipta, Katara i SAD-a.

Prema sporazumu, Hamas je oslobodio tri Izraelke u zamjenu za 90 palestinskih zarobljenika, od kojih su većina bili žene i djeca.

Više od 10.300 palestinskih zatvorenika

Sveukupno, Izrael trenutno drži više od 10.300 palestinskih zatvorenika, dok se procjenjuje da se 96 izraelskih zatvorenika nalazi u Gazi, a Hamas izvješćuje da su deseci njih ubijeni u neselektivnim izraelskim zračnim napadima.

Gotovo 47.000 Palestinaca ubijeno je, većinom žena i djece, a preko 110.700 drugih je ranjeno u izraelskom genocidnom ratu u Gazi od 7. oktobra 2023, prema lokalnim zdravstvenim vlastima.

Izraelski rat ostavio je više od 11.000 ljudi nestalih, uz rašireno razaranje i humanitarnu krizu koja je odnijela živote mnogih starijih ljudi i djece u jednoj od najgorih globalnih humanitarnih katastrofa ikada.

U novembru je Međunarodni kazneni sud (ICC) izdao naloge za uhićenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i njegovog bivšeg ministra obrane Joava Galanta (Yoava Gallanta) zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog svog rata protiv enklave.