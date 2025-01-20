Nakon prijetnji o preuzimanju Panamskog kanala: Predsjednik Paname žestoko odgovorio Trampu

Predsjednik Paname Hoze Raul Mulino (Jose) oglasio se nakon obećanja Donalda Trampa (Trump) koji je tokom današnjeg inauguracijskog govora rekao da će "Sjedinjene Američke Države vratiti Panamski kanal".

- Kanal jeste i nastavit će da bude panamski, a njegova administracija će i dalje biti pod panamskom kontrolom u pogledu njene trajne neutralnosti - poručio je Mulino.

On je također odbacio Trampovu tvrdnju da "Kina upravlja kanalom" koji povezuje Karipsko more sa Tihim okeanom.

- Ne postoji prisustvo nijedne nacije u svijetu koja se miješa u našu administraciju - poručio je Mulino te pozvao na dijalog o tom pitanju kako bi se "razjasnile navedene tačke bez podrivanja našeg prava, potpunog suvereniteta i vlasništva nad našim kanalom".