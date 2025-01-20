Osman Softić, geopolitički analitičar za "Avaz": Najvažnije je da je humanitarna ljudska katastrofa u Gazi zaustavljena

Vrlo važno je da je, zapravo, primirje ili, kako se to popularno kaže, prekid vatre stupio na snagu nakon 15 mjeseci genocida koji izraelske okupacione snage čine nad Palestincima u Gazi, kaže za "Dnevni avaz“ Osman Softić, geopolitički analitičar.

Podsjeća da su to većinom civili tako da je, navodi, to jako važno za palestinski narod, ali i za sve one koji sve vrijeme protestiraju širom svijeta i pokušavaju svojim aktivizmom potaknuti mir.

- To je, prije svega, jedna nezamisliva ljudska katastrofa koja nije zabilježena sigurno u proteklih 70–80 godina, na takav način, u suvremenoj historiji. Zabrinjava što je to primirje moglo biti potpisano prije sedam–osam mjeseci jer to je sadržaj sporazuma koji je bio predložen u maju.

Nažalost, Američka administracija odlazećeg predsjednika nije uradila ništa da izvrši pritisak na režim u Tel Avivu da zaustavi genocid. Nisu pomogle ni preporuke Međunarodnog suda pravde koji se izjasnio da bi to mogao biti genocid. Naravno, to treba da se dokaže, ali u to nema sumnje – govori Softić za "Dnevni avaz“.