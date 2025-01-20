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PRED HILJADAMA PRISTAŠA

Tramp na inauguracijskoj paradi: Najavio da će opozvati 80 naredbi donesenih tokom Bajdenove administracije

Tokom prilikom je Tramp potpisao prve izvršne uredbe o kojima je govorio i u svom inauguracijskom govoru

Tramp u "Capital One" Areni. AP

E. Ć.

20.1.2025

Novi američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je pred hiljadama pristaša u "Capitol One" Areni održao svoj treći govor nakon inauguracije i polaganja zakletve.

Tokom prilikom je Tramp potpisao prve izvršne uredbe o kojima je govorio i u svom inauguracijskom govoru. 

- Sada počinje posao - poručio je Tramp dok je izlazio na pozornicu.

Iza njega na pozornici nalazile su se porodice izraelskih talaca koji su zatočeni u Gazi. Tramp je istaknuo njihovu prisutnost, a onda obećao da će uskoro potpisati izvršnu naredbu kojom će osloboditi "talace od 6. januara", misleći na one koji se suočavaju s optužbama zbog svoje uloge u napadu na Kapitol 2021. godine.

Najavio je da će kasnije otići u Ovalni ured kako bi potpisao pomilovanja za "mnoge ljude", prije nego što je ponovio svoju raniju tvrdnju da je "zlatno doba" Amerike ovdje.

Najavio je da će opozvati 80 naredbi donesenih tokom administracije Džoa Bajdena (Joe Biden).

# SAD
# DONALD TRUMP
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