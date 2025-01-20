Tramp na inauguracijskoj paradi: Najavio da će opozvati 80 naredbi donesenih tokom Bajdenove administracije

Novi američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je pred hiljadama pristaša u "Capitol One" Areni održao svoj treći govor nakon inauguracije i polaganja zakletve.

Tokom prilikom je Tramp potpisao prve izvršne uredbe o kojima je govorio i u svom inauguracijskom govoru.

- Sada počinje posao - poručio je Tramp dok je izlazio na pozornicu.

Iza njega na pozornici nalazile su se porodice izraelskih talaca koji su zatočeni u Gazi. Tramp je istaknuo njihovu prisutnost, a onda obećao da će uskoro potpisati izvršnu naredbu kojom će osloboditi "talace od 6. januara", misleći na one koji se suočavaju s optužbama zbog svoje uloge u napadu na Kapitol 2021. godine.