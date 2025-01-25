Amsterdamska policija uhapsila 190 demonstranata tokom blokade autoputa

Amsterdamska policija uhapsila je danas 190 demonstranata tokom blokade autoputa A10 u tom holandskom gradu, javlja Anadolu.

Protest je organizovala Extinction Rebellion (XR) u blizini bivše zgrade ING-a, holandske multinacionalne korporacije za bankarstvo i finansijske usluge.

Demonstranti su se oko 12 sati počeli okupljati na izlaznim i ulaznim rampama na A10, a autoput je bio blokiran oko 45 minuta.

U policijske autobuse namijenjene za prevoz uhapšenih demonstranti su ulazili i dobrovoljno.

Ovaj protest prethodno je zabranila gradonačelnica Amsterdama Femke Halsema.

Organizacija Extinction Rebellion želi da ING, čije se sjedište trenutno nalazi na Bijlmerdreefu u Amsterdam-Zuidoost, prestane s finansiranjem fosilne industrije.

Ovo je peti put da blokiraju autoput.