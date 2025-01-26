Trijumfalni početak "ledene žene": Obračunala se s Maskom i izbacila ga iz Bijele kuće

Šefica osoblja u Bijeloj Kući Suzi Vajls (Susie Wiles), koju je predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) prozvao "ledenom ženom", donijela je zanimljivu odluku.

Neće imati ured u Bijeloj kući

Naime, Ilon Mask (Elon Musk) neće imati ured u ovoj građevini i izvještaje za efikasnost vlade će prvo morati njoj podnositi.

Kako navodi britanski "The Times", Vajls ima odogovornost da drži fokus Trampa, kao i da u njegovom krugu budu samo "timski igrači". Prema njenoj procjeni, Mask nije jedan od tih.

Kako ističu američki mediji, Vajls je odlučila odvojiti Maska od Bijele kuće, jer smatra, između ostalog, da "gura svoju agendu".

Tu odluku nije saopćila ona, već sam Tramp, ali izvori bliski Trampovoj administraciji kažu da je iza svega stajala upravo Vajls.

Njoj prvo podnosi izvještaje

Pored toga, rekla je Masku da će sve izvještaje svoje nove "agencije za efikasnost vlade" (DOGE), koja nije dio formalne vlade, morati njoj prvo podnositi.

"The Times" piše da su ovom odlukom posebno bili zadovoljni dugogodišnji Trampovi saradnici, koji su imali animozitet prema milijarderu.

Vajls je ovim potezom pokazala, prema analizi medija u SAD, da je spremna suočiti se s osobama unutar Trampovog tima koji smatraju da imaju apsolutnu moć, te da je ona liderka njegovog tima.