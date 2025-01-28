Bivši voditelj Fox News-a Taker Karlson (Tucker Carlson) iznio je šokantnu tvrdnju. Naime, on kaže da su SAD pokušale izvršiti atentat na ruskog predsjednika Vladimira Putina tokom predsjedništva Džo Bajdena (Joe Biden).

Zamislio scenario

Politički komentator Karlson, koji je prošle godine putovao u Moskvu gdje je imao veliki intervju sa ruskim predsjednikom, iznio je ovu optužbu u epizodi svoje emisije The Tucker Carlson Show tokom razgovora s američkim novinarom Metom Tajbijem, prenosi Daily Mail.

- Bivši američki državni sekretar Entoni Blinken (Anthony) je toliko snažno forsirao pravi rat, pokušavajući, naprimjer, da ubije Putina – što je Bajdenova administracija i pokušala, pokušali su da ubiju Putina. Da, da, jesu. Što je suludo - rekao je Karlson u svojoj najnovijoj epizodi, emitovanoj na društvenoj platformi X.

Bez pružanja dokaza za svoju tvrdnju, Karlson je zamislio scenario u kojem bi SAD uspjele u atentatu.

- Ako bi, recimo, Putin bio ubijen... dobro, ko bi preuzeo vlast u Rusiji? I šta bi se desilo sa nuklearnim arsenalom u zemlji koja je toliko kompleksna da je strancima nemoguće da je razumiju? Suludo je i pomisliti na nešto takvo - kazao je Karlson.

Izuzetno tvrdoglav

Njegove tvrdnje brzo su prihvatili proputinovski propagandisti u Moskvi.

- Bajdenova administracija planirala je da ubije Putina. Tako kaže Taker Karlson. Prema njemu, na tome je insistirao bivši državni sekretar Entoni Blinken, koji je, prema Karlsonu, praktično koncentrisao kontrolu nad administracijom u svojim rukama pod slabim predsjednikom. Vrlo je vjerovatno da je to tačno.

Blinken je oduvijek bio izuzetno tvrdoglav, osoba koja je, u principu, spremna da se bori ne samo do posljednjeg Ukrajinca, već i do pretposljednjeg Amerikanca. Pred nama su mnoga strašna otkrića o aktivnostima prethodne američke administracije i mehanizmima donošenja odluka u Bijeloj kući pod Bajdenom - kazao je istaknuti ruski ratni komentator Sergej Mardan.

U februaru 2024. godine Karlson je intervjuisao Putina, koji je sugerisao da američkom vladom tajno upravlja CIA, a ne izabrani zvaničnici, i optužio Zapad za produžavanje rata.

Odbrana interesa

Prošlog mjeseca Karlson je također intervjuisao Putinovog dugogodišnjeg ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, samo nekoliko sedmica nakon što je Rusija lansirala hipersoničnu raketu na energetske objekte u ukrajinskom gradu Dnjepru.

Lavrov je izjavio da će Rusija "nastaviti da šalje poruke" u obliku razarajućih udara na Ukrajinu ako zapadne sile nastave da podržavaju Kijev.

Rekao je da Moskva ne želi rat sa Sjedinjenim Državama, ali će koristiti "sva sredstva" za odbranu svojih interesa i upozorio da odobrenje Vašingtona za upotrebu američkih raketa dugog dometa u napadima na rusku teritoriju predstavlja opasnu eskalaciju.

- Očigledno je da Ukrajinci ne bi mogli da rade to što rade s modernim dalekometnim oružjem bez direktnog učešća američkih vojnika. I to je opasno, nema sumnje u to - rekao je, dodajući da je zapadno verovanje da se ruske crvene linije mogu "pomjerati iznova i iznova" - "veoma ozbiljna greška".

Lavrov, najdugovječniji ministar spoljnih poslova na svijetu s 20 godina staža, rekao je da je nedavni ruski udar na Ukrajinu hipersoničnom raketom Orešnik srednjeg dometa bio signal Zapadu da je Rusija spremna da koristi sva sredstva za ostvarenje svojih ciljeva.

- Poruka koju smo željeli da pošaljemo testiranjem ovog hipersoničnog sistema u realnoj akciji jeste da ćemo biti spremni da uradimo sve za odbranu naših legitimnih interesa - rekao je Lavrov.

- Pošto neki ljudi u Vašingtonu, Londonu i Briselu izgleda nisu sposobni da razumiju – poslat ćemo dodatne poruke ako ne izvuku potrebne zaključke - dodao je on.

Snažna osoba

Na pitanje o Donaldu Trampu (Trump), Lavrov ga je opisao kao "veoma snažnu osobu, nekoga ko želi rezultate i ne voli odlaganja".

Ali, Lavrov je odbacio ideju da je Tramp "proruski nastrojen", rekavši da će Kremlj sačekati da vidi stav sadašnjeg američkog predsjednika prema Rusiji i sukobu u Ukrajini.

- Veoma je prijateljski nastrojen u razgovorima, ali to ne znači da je proruski, kao što neki ljudi pokušavaju da ga predstave. Broj sankcija koje smo dobili pod njegovom administracijom bio je veoma, veoma veliki. Lopta je, kao što je Putin rekao, na njihovoj strani - zaključio je u tom intervjuu Lavrov.