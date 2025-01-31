Novi predsjednik Sirije obećao jačanje institucija i političke reforme

Novoimenovani predsjednik Sirije, Ahmed al-Šara (al-Sharaa) kazao je danas da će formirati inkluzivnu prelaznu vladu koja će predstavljati različite zajednice, graditi institucije, te upravljati zemljom dok se ne održe slobodni i pošteni izbori.

U svom prvom govoru otkako su ga u srijedu oružane frakcije, koje su u munjevitoj ofanzivi svrgnule bivšeg sirijskog predsjednika Bašara al-Asada (Bashar al-Assad), imenovale predsjednikom za prelazno razdoblje, Šara se obratio naciji.

Privremena vlada

Oružana grupa koja je predvodila ofanzivu, Hajat Tahrir al-Šam, od tada je uspostavila privremenu vladu koja dočekuje visoke zapadne i arapske diplomatske delegacije koje žele pomoći u stabilizaciji zemlje nakon 13 godina građanskog rata.

Šara je u svom govoru rekao da će formirati malo zakonodavno tijelo kako bi ispunio parlamentarnu prazninu do održavanja novih izbora, nakon što je u srijedu raspušten sirijski parlament.

Također je najavio da će u narednim danima formirati odbor koji će se pripremati za održavanje nacionalne konferencije za dijalog, koja će biti platforma za Sirijce da raspravljaju o budućem političkom programu nacije.

Novi ustav

- Nakon toga slijedit će ustavna deklaracija - rekao je aludirajući na proces izrade novog sirijskog ustava.

Ahmed al-Šara je ranije izjavio da bi proces izrade novog ustava i održavanja izbora mogao trajati do četiri godine.