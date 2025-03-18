Iran osudio nove izraelske napade na Gazu i smatra SAD odgovornim

Iran je u utorak oštro osudio ponovljene izraelske vazdušne napade na Pojas Gaze i smatra SAD odgovornim za ovaj napad, javlja Anadolu.

Izraelska vojska je u utorak ujutro bombardovala Pojas Gaze, usmrtivši najmanje 404 osobe, ranivši stotine, čime je prekršen sporazum o primirju koji je stupio na snagu 19. januara.

Slike koje stižu iz Gaze pokazuju da su većina žrtava civili, uključujući žene i decu, čije su kuće bombardovane tokom noći.

Izraelski napadi "predstavljaju nastavak zločina genocida i etničkog čišćenja" počinjenih nad Palestincima, izjavio je u saopštenju portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmaeil Baqae.

On smatra se je američka administracija odgovorna za izraelske napade na Palestince u Gazi.

Iranski portparol pozvao je Organizaciju islamske saradnje (OIC) da preduzme "ozbiljne mere" protiv Izraela zbog ovog napada.

Više od 48.500 Palestinaca je ubijeno, većinom žene i deca, a preko 112.000 ranjeno u brutalnoj izraelskoj vojnoj kampanji u Gazi od oktobra 2023. godine.

U novembru 2024. godine, Međunarodni krvični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti u Gazi.

Izrael se takođe suočava sa slučajem genocida pred Međunarodnim sudom pravde zbog svog rata na ovom području.