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TURSKI PREDSJEDNIK

Erdoan o napadima na Gazu: Izrael će odgovarati za svaku kap prolivene krvi

Turska će pojačati diplomatske napore kako bi zaustavila masakr, uspostavila mir i obnovila primirje u Gazi, rekao je predsjednik Redžep Tajip Erdoan

Recep Tayyip Erdoğan. Anadolija

Anadolija

18.3.2025

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan), govoreći o najnovijim izraelskim napadima na Pojas Gaze, u kojima je ubijeno više od 400 ljudi, poručio je da će Tel Aviv odgovarati za "svaku kap prolivene krvi", javlja Anadolu.

Turska će odlučno stajati protiv onih koji, u "zabludi o obećanoj zemlji", žele potopiti regiju u krv, suze i ugnjetavanje, rekao je Erdogan na iftaru na Univerzitetu nacionalne odbrane u Ankari.

Ankara će intenzivirati diplomatske napore kako bi zaustavila masakr, uspostavila mir i obnovila primirje u Gazi, dodao je Erdogan.

Izraelska vojska bombardovala je Pojas Gaze u ranim jutarnjim satima u utorak, ubivši najmanje 404 osobe i ranivši stotine drugih, prekršivši time sporazum o prekidu vatre s palestinskim pokretom otpora Hamas, koji je stupio na snagu 19. januara, saopćilo je Ministarstvo zdravstva Palestine.

Snimci pokazuju da su većina žrtava civili, uključujući žene i djecu, čiji su domovi bombardovani tokom noći.


# RECEP TAYYIP ERDOĞAN
# IZRAEL
# PALESTINA
# GAZA
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