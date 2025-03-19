Turski ministar o hapšenju gradonačelnika Istanbula: Ustav je vrlo jasan

Turski ministar pravde Jilmaz Tunč (Yilmaz Tunc) povodom hapšenja gradonačelnika Istanbula Ekrema Imamolua (Imamoglu) rekao je da su izdani nalozi za pritvaranje 106 osumnjičenih osoba.

Kako je objasnio, postoje dvije istrage koje se trenutno provode.

Dvije istrage

- U okviru istrage koju sprovodi Ured za istraživanje terorističkih zločina; Postoji nalog za pritvaranje sedam osoba, uključujući gradonačelnika gradske uprave Istanbul. U ovoj istrazi osumnjičenici se terete da su sudjelovanjem počinili kazneno djelo pomaganja terorističkoj organizaciji - rekao je Tunč.

Naveo je da drugu pokrenutu istragu provodi Ured za istragu organizovanih kriminala.

- U okviru ove istrage, izdate su naredbe o pritvoru za 100 osumnjičenika, uključujući i gradonačelnika gradske uprave Istanbul. U ovoj istrazi osumnjičenici su u okviru profitne zločinačke organizacije počinili kaznena djela primanja mita, iznude, namještanja tendera, kvalificirane prevare i protupravnog oduzimanja ličnih podataka. U okviru obje istrage određen je pritvor za ukupno 106 osumnjičenika - istakao je Junč.

Junč je dodao kako se istraga vodi s velikom osjetljivošću i pedantnošću.

- Kako se može razumjeti iz saopštenja Glavnog tužilaštva Istanbula; Navodi se da se u istražnim spisima nalaze izvještaji MASAK-a (odbor za istragu finansijskih zločina), poreska vještačenja, depozitni zapisnik, izjave svjedoka i drugi dokazi. Turska je pravna država. 9. član našeg Ustava je vrlo jasan.

Sudske nadležnosti vrše nezavisni i nepristrasni sudovi u ime turskog naroda. Vladavina prava je neophodna. Svi su jednaki pred zakonom; Nijedna osoba niti grupa se ne može smatrati privilegovanom. Prema članu 138 našeg Ustava; Sudovi su nezavisni. Nijedan organ, autoritet, vlast ili lice ne može davati naredbe ili uputstva sudovima i sudijama u vršenju sudske nadležnosti; ne mogu slati cirkulare; ne mogu dati savjete ili sugestije.

U skladu sa članom 157. Zakonika o krivičnom postupku, faza istrage je povjerljiva. Ova povjerljivost je izuzetno važna kako za pravilno funkcioniranje pravosuđa, tako i za sprječavanje kršenja ljudskih prava, za pretpostavku nevinosti i za pravo da se ne okalja - poručio je turski ministar.

Nedemokratski potezi

Naglasio je i to da mjesto za odbranu nisu ulice, već pravosudni organi.

- Tvrdi i to kako nije ispravno davati ocjene o pokrenutim istragama bez poznavanja sadržaja spisa, navoda i dokaza. Izuzetno je opasno i pogrešno istrage koje sprovodi nepristrasno i nezavisno pravosuđe skretati na različite strane i opisivati ih izrazima poput državnog udara. S druge strane, nikada nije prihvatljivo davati dezinformacije putem uličnih poziva i istraga i davati izjave koje imaju za cilj obmanjivanje javnosti. Svi bi trebali znati da; U pravnoj državi, ako postoji navod da je počinjeno krivično djelo; Mjesto za odbranu nisu ulice, već pravosudni organi. Ukoliko postoje dokazi da je krivično djelo počinjeno, potrebnu istragu sprovode nadležni pravosudni organi.

Napad na pravosuđe, prijetnje ili vrijeđanje članova pravosuđa nije prihvatljivo u demokratskoj pravnoj državi. Umjesto upuštaju u stavove i ponašanja koja imaju za cilj da utiču na tekuće istrage za sprovođenje pravde; neophodno je postupiti razumno. Odluka nepristrasnog i nezavisnog pravosuđa je obavezujuća za sve i treba je poštovati. U fazi istrage vršit će se evaluacija navoda, odbrane i dokaza, a kada se eliminira povjerljivost istrage, javnost će vidjeti materijalnu istinu sa svom njenom otvorenošću i transparentnošću. Stoga, nije u redu donositi pre-sudbu za ili protiv nekog, bez znanja o sadržaju istrage. Ne treba zaboraviti da - u vladavini prava su neophodni pretpostavka nevinosti i pravo da se ne okalja. Potrebno je vjerovati turskom pravosuđu.

Radnje koje sprovodi pravosuđe podliježu internom nadzoru. Ko je predmet kojih optužbi, koje su njihove odbrane, koji su dokazi o navodima, otkriće se kao rezultat istrage. Svi moramo mirno čekati ishod istrage - poručio je turski ministar pravde.