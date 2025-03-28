Ukrajina dobila novi prijedlog američkog sporazuma o mineralima

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u petak je rekao da je Kijev službeno primio novi nacrt sporazuma od SAD-a o mineralima, rekavši da se on značajno razlikuje od okvira predloženog ranije, javila je novinska agencija Interfaks-Ukrajina, prenosi Anadolu.

Službeno primili novi nacrt

Obraćajući se na brifingu za novinare, Zelenski je naglasio da će sporazum, koji je formalno dostavljen njegovom uredu, biti upoređen s ranijim prijedlozima koje je podijelila potpredsjednica vlade Julija Sviridenko tokom bilateralnih razgovora sa američkim zvaničnicima.

Odlučno je odbacio ideju da se američka vojna pomoć Ukrajini treba smatrati zajmom.

- Zahvalni smo na podršci, ali ovo nije zasluga i nećemo dozvoliti da se tako tretira - rekao je on.

Sastanak u Ukrajini

Zelenski je također najavio da se Ukrajina sprema da bude domaćin sastanka na visokom nivou s vojnim predstavnicima zemalja spremnih da razmotre slanje kontingenata u Ukrajinu.

Francuska, Velika Britanija i Ukrajina potvrdile su učešće u planiranim diskusijama zatvorenog formata.

Dodao je da je Kijev postigao sporazume s nekoliko evropskih partnera o proširenju pristupa obavještajnim podacima, uključujući satelitske sisteme i tehnologiju, i da otvore zalihe municije ukrajinskim snagama.

Zelenski je rekao da će novi paketi pomoći u odbrani biti objavljeni na sljedećem sastanku u formatu Ramstein u aprilu, kao rezultat koordinacije Ukrajine sa savezničkim liderima.

On je rekao da SAD planira da se konsultuje sa Saudijskom Arabijom, Turskom i evropskim zemljama o uspostavljanju međunarodnih mehanizama za praćenje u vezi sa ratom.

Izrazio je skepticizam u pogledu potencijala Saudijske Arabije da nadgleda ukrajinsku energetsku infrastrukturu, ali je sugerirao da bi Turska mogla igrati ulogu kada je riječ o Crnom moru.

Mogućnost pregovora s Rusijom

Zelenski je rekao da ukrajinske snage aktivno smanjuju gomilanje ruskih trupa južno od ruske regije Kursk kako bi spriječile moguću ofanzivu prema regiji Sumi.

O mogućim pregovorima s Moskvom, rekao je da bi Ukrajina mogla razmotriti dijalog s ruskim predstavnicima koji nude pravi plan za okončanje rata, ali je isključio bilo kakve razgovore s predsjednikom Vladimirom Putinom.