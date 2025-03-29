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TURSKA

Masovan skup zbog zatvaranja Imamolua, obratila se supruga: Dok se slavi Bajram on je nepravedno u zatvoru

Dilek Imamoglu održala je prvi govor, rekavši da je njen suprug nepravedno zatvoren

Sa protesta. Platforma X

B. C.

29.3.2025

Deseci hiljada ljudi okupili su se u Istanbulu u subotu kako bi protestovali protiv zatvaranja gradonačelnika Ekrema Imamolua (Imamoglua), glavnog rivala predsjednika Redžepa Tajipa Erdoana (Recepa Tayyipa Erdogana).

Stotine hiljada ljudi širom Turske odazvale su se pozivima opozicije i izašle na ulice otkako je Imamoglu prošle sedmice pritvoren, a zatim zatvoren uoči suđenja zbog optužbi za korupciju. Protesti su uglavnom bili mirni, ali gotovo 2.000 ljudi je uhapšeno.

Porodica Imamolu također je stigla na skup u Istanbulu. Dilek Imamolu održala je prvi govor, rekavši da je njen suprug nepravedno zatvoren, dok nacija sutra slavi Bajram.

- Mi smo porodica kao nacija. I neće nas moći podijeliti - kazala je Dilek.

Glavna opoziciona Republikanska narodna partija (CHP), druge opozicione stranke, grupe za ljudska prava i zapadne sile svi su osudili slučaj protiv Imamolua, nazivajući ga politiziranim pokušajem eliminacije potencijalne izborne prijetnje Erdoanu. Vlada negira bilo kakav utjecaj na pravosuđe i tvrdi da su sudovi nezavisni.

# SKUP
# ISTAMBUL
# TURSKA
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