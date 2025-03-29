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META FREDERIKSEN

Danska premijerka za jačanje veza s Grenlandom usred pritiska SAD najavila posjetu otoku

Radujem se nastavku tijesne suradnje od povjerenja između Grenlanda i Danske, izjavila je Frederiksen

Frederiksen: Vensov opis Danske nije pravedan. AP

M. Až.

29.3.2025

Premijerka Danske Mete Frederiksen posjetit će Grenland od 2. do 4. aprila kako bi razgovarala s novom vladom tog poluautonomnog teritorija, objavila je danas dok SAD pokazuje interes za preuzimanje kontrole nad ovim arktičkim otokom. 

- Radujem se nastavku tijesne suradnje od povjerenja između Grenlanda i Danske - izjavila je Frederiksen.

Tokom posjete američkoj vojnoj bazi na sjeveru Grenlanda, potpredsjednik SAD Džej Di Vens (JD Vance) jučer je kritikovao Dansku, tvrdeći da ne čini dovoljno za sigurnost otoka i nagovijestivši da bi SAD bolje zaštitio ovaj strateški položeni teritorij.

Svoje komentare iznio je nekoliko sati nakon što je Grenland formirao novu široku koaliciju na čelu s Jens-Frederikom Nielsenom, koji je Dansku nazvao najbližim saveznikom.

Frederiksen, koja smatra da budućnost Grenlanda treba da odluče njegovi građani, rekla je jučer da Vensov opis Danske nije pravedan.

- Imam najdublje poštovanje prema tome kako se grenlandski narod i grenlandski političari nose s velikim pritiskom na Grenland - izjavila je danas. 

- To je situacija koja poziva na jedinstvo političkih stranaka i zemalja u Kraljevini - dodala je premijerka.

# GRENLAND
# SAD
# METTE FREDERIKSEN
# DANSKA
# JD VANCE
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