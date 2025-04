Amerika na nogama: Hiljade ljudi protestuje protiv Trampa i Maska, lider SAD za to vrijeme igrao golf

- To će koštati farmere u republikanskim državama, a mnogi će ostati bez posla i bez svojih penzionih fondova. Ljudi su već izgubili desetine hiljada dolara - smatra Hofman.

Dok su hiljade ljudi na ulicama američkih gradova, Donald Tramp je proveo dan na Floridi, gdje je igrao golf u svom klubu u Jupiteru. Potom se vratio u rezidenciju Mar-a-Lago.

Inače, Maskova ekipa iz DOGE, uz Trampovu podršku, provodi drastične rezove već neko vrijeme, a do sada je otpušteno više od 200.000 radnika zaposlenih u federalnim institucijama.

Stotine građana se okupilo i ispred sjedište Uprave za socijalno osiguranje, jedne od glavnih meta DOGE reformi, gdje su okupljeni protestvovali protiv planiranih rezova koji pogađaju penzionere i osobe s invaliditetom.

O svemu se oglasila i Bijela kuća. Zamjenica portparolke Liz Hjuston (Houston) odbacila je optužbe da lider SAD Tramp želi ukinuti socijalno i zdravstveno osiguranje.

- Stav predsjednika Trampa je jasan – on će uvijek štititi socijalno, Medicare i Medicaid za one koji ispunjavaju uslove. Dok s druge strane, demokrate žele davati te beneficije ilegalnim imigrantima, što bi dovelo do kolapsa sistema i ugrozilo američke penzionere - navela je Hjuston.

Paralelno s protestima u Sjedinjenim Američkim Državama, brojni Amerikanci u Evropi su se okupili i iz Berlina, Frankfurta, Lontona i Pariza poslali poruku protivljenja drastičnom zaokretu američke unutrašnje i vanjske politike.