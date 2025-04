Rusija planirala seks igračke koristiti za napade u Evropi, uključen bio i operativac uhapšen u BiH

Rusija je navodno planirala da izvede niz napada koristeći neuobičajene predmete, između ostalih seks igračke, za napade po Evropi, a ulogu je imao i Aleksandar Bezrukovni (Alexandar Bezrukhovny), koji je uhapšen u BiH i isporučen Poljskoj, tvrdi Reuters.

Lažna kozmetika, jastuci za masažu i seks igračke. Sirovi domaći eksploziv. Rus poznat kao Ratnik. Šifra: Marija.

Ključni elementi

Ovo su među ključnim elementima za koje se sumnja da su ruske diverzantske zavjere dovele do detonacije tri paketa u kurirskim depoima u Britaniji, Njemačkoj i Poljskoj prošlog ljeta, rekla je za Reuters osoba koja poznaje poljsku istragu.

U jastucima, upakovanim u pakete sa kozmetikom i seks igračkama, nalazile su se skrivene domaće zapaljive naprave napravljene od koktela hemikalija uključujući visoko reaktivni magnezijum, kaže osoba upoznata sa slučajem koja je dala najprecizniji prikaz navodne zavere.

Hemikalije su zapaljene pomoću detonatora koji su unaprijed bili prilagođeni od jeftinih kineskih elektronskih uređaja koji se koriste za praćenje predmeta poput izgubljenih ključeva, s efektom pojačanim cijevima onoga što je izgledalo kao kozmetika, ali je u stvari sadržavalo gel napravljen od zapaljivih jedinjenja uključujući nitrometan, prema izvoru.

"Postupak u ovom slučaju tiče se kriminalnih aktivnosti inspirisanih ruskim GRU-om", rekla je ova osoba, pozivajući se na moskovsku stranu vojnu obavještajnu agenciju.

Reuters prvi put izvještava o detaljima istrage, oslanjajući se na podatke izvora bliskog poljskom slučaju, kao i na intervjue sa više od deset evropskih sigurnosnih zvaničnika. Nalazi pružaju rijedak uvid u to kako se sabotažne kampanje odvijaju na terenu.

Šefovi evropske sigurnosti objavili su požare na paketima u oktobru, opisujući ih kao dio "hibridnog rata" koji vodi Rusija kako bi destabilizirala funkcioniranje zemalja koje podržavaju Ukrajinu, uključujući taktike kao što su paljevine i sajber napadi.

Kremlj odbacuje optužbe

Rekli su da su paketi - koji su se zapalili u skladištima, uzrokujući požare, ali nikome nisu povrijedili - bili suhi put za buduću rusku zavjeru da detonira slične pakete u zraku na teretnim letovima za Sjedinjene Američke Države i Kanadu.

- S ratom u Ukrajini, ovi napadi su se intenzivirali, postali su češći, asertivniji - rekao je Niku Popesku (Nicu Popescu), potpredsjednik moldavske vlade i ministar vanjskih poslova do početka prošle godine, a sada istaknuti politički saradnik u think-tanku Evropskog vijeća za vanjske odnose.

- Naravno, ovo predstavlja rizik za ljude, za građane širom Evropske unije - dodao je.

Kremlj je odbacio optužbe da je Rusija učestvovala u požarima.

- Ne znamo ništa o tome. Ne isključujemo da je ovo samo više lažna vijest ili manifestacija slijepe rusofobije - rekao je portparol Dmitrij Peskov za Reuters.

Kremlj je rekao da su evropske tvrdnje o ruskoj sabotaži ili hibridnoj kampanji potpuno nepotkrijepljene. GRU nije odgovorio na zahtjev za komentar.

Detonacije paketa dogodile su se 19., 20. i 21. jula u britanskom gradu Birmingemu, Lajpcigu u Njemačkoj i u blizini glavnog grada Poljske Varšave.

Dvojica sigurnosnih zvaničnika EU sa saznanjima o navodnim napadima, koji su zatražili anonimnost kako bi razgovarali o osjetljivim informacijama, rekli su da je poljska ćelija tipična za metode ruske obavještajne službe.

Ruski rukovodioci često regrutuju lokalne kriminalce da izvrše svoje planove, dodaju zvaničnici, dajući im osnovna uputstva putem Telegrama i plaćajući svakom operativcu do nekoliko hiljada evra po poslu, prenio je Reuters.

- Sastojci i zapaljivači navedeni u slučaju su široko dostupni u trgovinama koje prodaju proizvode kao što su gnojiva i pirotehnika, rekao je Jaroslav Stelmah (Jaroslaw Stelmach), bivši stručnjak za uklanjanje bombi koji vodi Safety Project, konsultantsku kuću koja između ostalog savjetuje o sigurnosti javnih zgrada.

Iako bi mali, grubi uređaji mogli izazvati samo mali požar, moglo bi ih biti teško otkriti, rekao je Reutersu.

- Ovo je izuzetno jeftina, vrlo učinkovita, vrlo anonimna metoda proizvodnje eksplozivnih naprava - dodao je.

Ratnik, Marija i četvrtka paketa

Slučaj poljskog tužilaštva zasnovan je na svedočenju najmanje petorice osumnjičenih članova navodne diverzantske ćelije, kao i na poverljivim nalazima bezbednosnih službi, navodi osoba koja poznaje istragu.

Kancelarija nacionalnog tužioca rekla je Reutersu da su istražitelji zaplijenili i četvrti paket koji nije eksplodirao u jednom depou u Varšavi, što im je omogućilo da pregledaju sadržaj netaknut.

Poljski istražitelji navode da je Ukrajinac po imenu Vladyslav D koji je živio u južnoj Poljskoj odigrao ključnu ulogu u evropskoj suhi vožnji, postupajući prema uputstvima koja je dobio na Telegramu od rukovaoca GRU-a kojeg je poznavao samo kao "Ratnik", rekao je izvor.

Poljski zakon ne dozvoljava javno objavljivanje prezimena osoba koje se suočavaju sa krivičnim prijavama. Međutim, puno ime osumnjičenog - Vladyslav Derkavets - javno je objavljeno u povezanom sudskom postupku u Bosni, gdje ne postoje ograničenja za identifikaciju, u kojem se još jedan osumnjičeni član navodne zavjere za parcele suočio s ekstradicijom Poljskoj.

Vladislav je 18. jula odvezao Opel Astru iz svoje kuće u Katowicama preko granice do litvanskog grada Kaunasa, gdje je pokupio više od deset predmeta iz prtljažnika parkiranog automobila, prema tvrdnjama osobe bliske poljskom tužilaštvu.

Ovaj 27-godišnjak se odvezao do glavnog grada Litvanije Vilnjusa gdje je spakovao četiri paketa, svaki sa jastukom plus nekoliko kozmetičkih tuba i seks igračaka. Pre nego što ih je zapečatio, pritisnuo je dva dugmeta da aktivira mehanizme detonacije unapred, prema izvoru koji je rekao da su uređaji tipa koji omogućava korisnicima da podese vreme okidanja od nekoliko sekundi do meseci unapred.

On je 19. jula predao pakete jednom čovjeku u parku u Vilniusu koji je koristio kodnu riječ "Mary", rekla je osoba. Paketi su poslati istog dana iz grada, dodaju.

Vladislav je uhapšen u Poljskoj početkom avgusta i optužen za izvođenje terorističkih akata u ime ruskih obavještajnih službi. U januaru je sud u Varšavi produžio njegov pritvor u blizini glavnog grada do maja dok traje istraga.

Reuters nije mogao kontaktirati Vladislava u pritvoru, a njegov advokat kojeg je odredio sud rekao je da ne može komentirati s obzirom na to da ne zna o detaljima istrage, koja je u pretpretresnoj fazi.

Državno tužilaštvo je za Reuters saopštilo da je osumnjičeni negirao obje optužbe koje su mu iznesene, uključujući rad za stranu obavještajnu agenciju, i dao je "opsežna objašnjenja" za njegove postupke za koje je kancelarija rekla da nije u mogućnosti da otkrije zbog povjerljivosti istrage.

Ko je ratnik

Kada je nakon hapšenja ispitan, Vladislav je istražiteljima rekao da ga je s ratnikom upoznao prijatelj i da su komunicirali samo preko Telegrama, rekao je izvor upoznat sa istragom.

Poljski tužioci optužuju drugog muškarca, 44-godišnjeg Aleksandra B, da je bio u istoj poljskoj ćeliji kao i Vladislav. Njegov zadatak, kažu, uključivao je pripremu puta za gađanje teretnih aviona za Sjevernu Ameriku tako što je organizirao pakete patika i odjeće koji će se slati iz Varšave u Vašington i Otavu radi prikupljanja informacija o metodama obrade paketa i vremenu.

Aleksandar je bio osumnjičeni za izručenje poljske vlasti iz Bosne, gdje je javno naveden kao Aleksandar Bezrukavi, ruski državljanin iz Rostova na Donu. On je na saslušanju u bosanskohercegovačkom glavnom gradu Sarajevu u januaru rekao da nije imao nikakvog udjela ili saznanja o bilo kakvoj zavjeri za gađanje skladišta ili teretnih aviona.

Bezrukavi je izgubio bitku za ekstradiciju i izručen je Poljskoj u februaru. Reuters nije mogao da ga kontaktira u pritvoru niti da dođe do advokata koji ga zastupa. On je negirao optužbe koje su mu podignute, uključujući i rad za stranu obavještajnu agenciju, navodi osoba upoznata s poljskom istragom, prenio je Reuters.