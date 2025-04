Tramp ponizio Netanjahua: Morate biti razumni oko Turske, ja volim Erdoana

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da je izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu poručio da „mora biti razuman“ u vezi bilo kakvih nesuglasica s Turskom, dok je u isto vrijeme pohvalio svoje odnose s turskim predsjednikom Ređepom Tajipom Erdoanom, javlja Anadolu.

- Bilo koji problem koji imaš s Turskom, mislim da ga mogu riješiti. Mislim, sve dok si razuman – moraš biti razuman. Mi moramo biti razumni - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom uredu gdje je ugostio Netanjahua.

- Bibi, ako imaš problem s Turskom, stvarno mislim da ćete to moći riješiti. Znaš, imam jako dobre odnose s Turskom i s njihovim liderom i mislim da ćemo uspjeti to riješiti. Tako da se nadam da to neće biti problem. Ne mislim da će to biti problem - dodao je, koristeći nadimak za Netanjahua.

Tramp je rekao da ima „odlične odnose“ s Erdoanom, kojeg je opisao kao „čvrstog, vrlo pametnog, i nekoga ko je uradio nešto što niko nije uspio da uradi“, referirajući se na ranije izjave u kojima je rekao da vjeruje da je „Turska“ bila ključna u rušenju bivšeg dugogodišnjeg sirijskog lidera Bašara al-Asada prošlog decembra. Poručio je i da voli Erdoana.

- Rekao sam: Čestitam, uradio si ono što niko nije uspio za 2.000 godina. Preuzeo si Siriju – pod različitim imenima, ali ista stvar. Rekao sam, ti si je preuzeo. On ju je preuzeo preko posrednika - rekao je Tramp o ranijim razgovorima.

Asad, koji je vodio Siriju skoro 25 godina, pobjegao je u Rusiju 8. decembra, čime je okončana vladavina stranke Baas koja je bila na vlasti od 1963. godine.

Ahmed al-Šara, koji je predvodio antirežimske snage u svrgavanju Asada, proglašen je za predsjednika u prijelaznom periodu 29. januara.